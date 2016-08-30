6 разновидностей тревожных расстройств и методы их лечения

Эксперты назвали 6 разновидностей тревожных расстройств и рассказали о методах их лечения.

Для большинства людей тревожные расстройства связаны исключительно с ощущением паники либо с какими-либо навязчивыми волнениями. Однако в психиатрии диагностируют различные разновидности подобных нарушений, и каждое нуждается в особом лечении. Вот 6 типов тревожных расстройств, представленных экспертами специально для сайта TheHealthSite.

1. Генерализованное тревожное расстройство. В некоторых случаях это расстройство приводит к серьезным проблемам со здоровьем, так как оно вызывает у человека ощущение постоянного волнения и напряжения. Исследования показывают, что данный тип расстройства более характерен для женщин. Жертвы ГТР чувствуют себя психически истощенными, они ощущают усталость, страдают от бессонницы и проблем с концентрацией. Лучшим средством лечения ГТР является когнитивная поведенческая терапия, а также специальные лекарства против тревожных расстройств и антидепрессанты.

2. Обсессивно-компульсивное расстройство. Часто это расстройство подозревают у излишне чистоплотных, боящихся микробов и тщательно избегающих любых контактов с возможными источниками заражения бактериями людей, которые без конца протирают руки очищающим раствором и носят защитные маски на улице. Немногие знают, что ОКР — тревожное расстройство, вызывающее очень тяжелый дискомфорт и существенно снижающее качество жизни пациента. Данное расстройство сопровождается постоянными, навязчивыми мыслями или образами, которые буквально застревают в мозге человека, из-за чего он и проверяет какие-то вещи много раз подряд. Жертвы ОКР также выполняют какие-либо действия многократно, включая мытье рук, закрывание дверей, пересчет денег и тому подобное. У пациента возникает ощущение, что он теряет контроль над собой и испытывает чувство страха или беспокойства. Лекарства против ОКР не работают, но пациентам иногда помогает когнитивно-поведенческая терапия.

3. Социальное тревожное расстройство. Также называемое социофобией, это расстройство относится к одному из наиболее распространенных. Оно проявляет себя впервые к возрасту в 11 лет приблизительно у 50% своих жертв и к 20 годам — у 80%. Исследования показывают, что к факторам риска СТР относятся предшествующие депрессии и злоупотребления субстанциями. Жертвы социофобии испытывают навязчивый страх подвергнуться осуждению со стороны окружающих, они ощущают постоянный стыд, проявляют антисоциальное поведение и стремятся чаще находиться в одиночестве. В большинстве случаев такие люди не встречаются с друзьями, на пике расстройства даже отказываются ходить на работу и вообще выходить из дома. Специализированные лекарства и когнитивная поведенческая терапия дают определенный эффект в лечении данного расстройства.

4. Паническое расстройство. Характеризуется острыми, внезапными приступами страха и паники, которые могут развернуться в любом месте и в любое время без всяких внешних условий. Иногда причиной приступа паники является страх перед возникновением приступа паники, то есть расстройство представляет собой замкнутый круг. В момент обострения человек испытывает головокружение, дрожь, потливость, одышку, тошноту и приливы. Исследования показывают, что жертвами приступов паники являются до 5% всего населения в какой-то период их жизни.

5. Фобии. От фобий чаще страдают женщины, чем мужчины; им также больше подвержены дети и подростки. Фобия представляет собой иррациональный и очень сильный страх перед определенными людьми, местами, предметами или ситуациями, которые кажутся совершенно нестрашными другим людям. В лечении фобий используются когнитивно-поведенческая терапия и лекарства.

6. Посттравматическое стрессовое расстройство. Наиболее тяжелая разновидность тревожных расстройств. Вызванное какой-либо яркой эмоциональной или физиологической травмой, это расстройство провоцирует бесконечные повторные воспоминания о произошедшем, очень интенсивный страх, депрессию, ощущение ужаса и безнадежности. Жертвами данного расстройства часто становятся люди, которые выжили в терактах или сбежали с территории военных действий. Оно требует интенсивного лечения со стороны опытных психологов. Это расстройство ни в коем случае нельзя оставлять без внимания.