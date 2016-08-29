Ученые из России и США учатся предотвращать инсульты

Совместная группа российских и американских ученых изучает соединение, защищающее мозг от инсультов после ишемии.

Работа исследователей из Томского политехнического университета вместе с коллегами из Центрального госпиталя Массачусетса может стать основой для новых методов профилактики инсультов. Ученым удалось обнаружить соединение, которое при введении в мозг выделяет оксид азота.

Это соединение может быть особенно полезным для жертв ишемии или нехватки кислорода в связи с частичной или полной закупоркой кровеносных сосудов в мозге. Экстренное введение данного препарата позволит насытить мозг кислородом и предотвратить развитие инсульта.