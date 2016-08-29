Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:10, 29 Августа 2016 Версия для печати

Раковым больным будут помогать с помощью музыки

Американские ученые выявили лечебную силу музыки в деле борьбы со злокачественными новообразованиями.

Прослушивание любимых композиций помогает жертвам рака улучшить психологическое состояние, а это влияет на скорость выздоровления и восстановления после болезни. Также прослушивание музыки уменьшает необходимую больным дозировку обезболивающих лекарств, как показало исследование.

Эксперимент продемонстрировал, что спокойные музыкальные композиции снижают артериальное давление, а также частоту дыхания. В ближайшем будущем ученые проверят потенциал музыкотерапии стать одним из дополнительных средств лечения рака вместе с более традиционными методиками.

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