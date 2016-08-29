К 2060 году сердечная недостаточность станет эпидемией

К 2060 году на фоне роста продолжительности жизни количество жертв сердечной недостаточности увеличится в три раза.

Исландские ученые подсчитали количество пациентов с сердечной недостаточностью среди людей разного возраста. Они проанализировали здоровье мужчин и женщин от 66 до 98 лет, и полученная информация позволила выявить рост числа случаев сердечной недостаточности в зависимости от возраста человека

Затем исследователи изучили прогнозы по увеличению средней продолжительности жизни человека и установили, что к 2060 году число жертв сердечной недостаточности вырастет в три раза. В этой связи ученые настоятельно призывают уже сейчас начать принимать срочные меры профилактики этого опасного для жизни расстройства.