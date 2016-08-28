"Раньше я обжиралась..." Кто они: общество анонимных обжор?

«Анонимные обжоры» (АО) – это некоммерческая организация, которая была создана в Калифорнии в 1960 году

Сообщества зависимых людей существуют не только в США, где они впервые появились, но и в России, узнал Sobesednik.ru.

Их постоянно показывают в кино, но мало кто видел работу этих «клубов по интересам» изнутри.

Корреспондент Sobesednik.ru вступила в общество анонимных обжор, чтобы понять, почему столько людей впадают в зависимость от еды.

Три толстяка

Вообще-то у меня все в порядке с весом и обжорой я себя не считаю. Но иногда срываюсь, когда нервничаю, переедаю или просто ем то, что мне нельзя. Случается это, честно говоря, часто. Я страдаю морально и физически, но взять себя в руки не могу. В такие моменты я – обжора.

Однажды в поисках ответа на извечное «что делать?» я наткнулась на сайт общества анонимных обжор. Там узнала, что «Анонимные обжоры» (АО) – это некоммерческая организация, которая была создана в Калифорнии в 1960 году. Тогда трое толстяков поняли, что их привычка объедаться сродни алкоголизму, и решили применить опыт известной американской организации «Анонимные алкоголики» для борьбы с лишним весом.

Попасть в это общество оказалось проще, чем куда бы то ни было. Ты просто однажды приходишь на занятие, и всё – ты уже анонимный обжора. На сайте висит открытое для всех расписание с указанием времени и места встреч групп – пожалуйста, приходите, дорогие чревоугодники. Встречи проходят в таких же общедоступных центрах социальной помощи населению и православных храмах, которые бесплатно предоставляют залы. Выглядит все так, как будто весь мир готов поддержать тебя в борьбе против обжорства.

Доверьтесь Богу. Или стулу

Субботним утром в маленьком помещении при храме Космы и Дамиана в центре Москвы нас собралось шестеро: пять женщин и один мужчина, все примерно одного возраста – плюс-минус 30 лет.

Я переживала, что со своим 42-м размером одежды буду чувствовать себя Марлой из «Бойцовского клуба», которая, не страдая никакими зависимостями, ходила по самым разным группам вплоть до собраний больных раком яичек. Оказалось, все явившиеся на собрание обжоры – вполне нормального телосложения, ничего экстремального или даже просто серьезно выходящего за рамки нормы. В чем же тогда дело?

Как утверждают в обществе, бывших обжор не бывает, и об этом нужно всегда помнить Фото: Кадр из фильма «Большая жратва»

Ведущая встречи Настя вскипятила чайник и поставила перед собравшимися пластиковые стаканы. Еда не появилась – ее на собрания обжор приносить запрещено.

Мы взялись за руки и хором прочли: «Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить...» Это выглядело странно, но оказалось только началом. После ведущая объявила... минуту молчания по тем, кто страдает от обжорства. Скорбеть предлагалось о живых, но все делали это с самым серьезным видом. Спросить, зачем, не разрешили: оказывается, у анонимных обжор есть регламент, согласно которому все вопросы – потом.

По регламенту же каждый представился: надо назвать свое имя и признаться, что ты обжора или хотя бы «пищевой зависимый». Сплеча рубанула только девушка Лида, я выбрала мягкую формулировку про зависимость – наверное, так оно даже правильнее.

– Привет, Оля! Рады тебя видеть, – ответили хором обжоры. Это было приятно сразу по нескольким причинам: хорошо, когда тебе рады, и хорошо, когда не приходится врать. Оказывается, в общество обжор ходят не только толстяки, но и анорексики и все прочие зависимые, не контролирующие свои пищевые привычки.

На каждом таком занятии читают «обжорскую» литературу: 12 шагов, которые должен сделать каждый, чтобы излечиться от зависимости, и 12 традиций общества – перечень того, что можно и нельзя анонимным обжорам. Это скучно, похоже на чтение в начальной школе и совершенно не мотивирует. Я даже собралась задремать, как вдруг ведущая сказала:

– Пусть вас не смущают слова «Бог» и «высшая сила».

Слова эти, как назло, смущали, потому что они были буквально повсюду. Вот, например, второй шаг к излечению: «Мы пришли к убеждению, что сила, более могущественная, чем наша собственная, может вернуть нам здравомыслие».

– А если я не верю в Бога? – тихо спросила я у соседки.

– Ну не верь. Тогда представь, что высшая сила – вот этот стул. Наркоманы (анонимные наркоманы. – Авт.) так делают. Сама ты решить свою проблему не можешь, поэтому лучше перепоручи себя стулу.

«Раньше я обжиралась...»

После чтения и совета довериться стулу захотелось есть. Но надо было рассказывать о себе. Еще дома я подготовила трогательную и, кстати, правдивую историю о том, как на жирующую меня осуждающе смотрят коллеги, как некоторые бесцеремонно спрашивают: «Опять ешь?» и как в такие моменты бывает больно. История не пригодилась, потому что на таких встречах душевный стриптиз – по желанию.

Настя провела инструктаж: никого не комментируем, продукты не называем – говорим «белки», «жиры», «углеводы», «жидкости», каждый выступает не больше 4 минут, чтобы у всех было время высказаться, и первой взяла слово. В общество она пришла пять лет назад, когда поняла, что еще немного и скатится в бездну обжорства.

Контролировать себя помогают кухонные весы. С их помощью она каждый раз отмеряет себе порции. Если не отмерит – будут килограммы еды, искусственная рвота, прибавка в весе... Фото: Кадр из фильма «Большая жратва»

– Раньше я обжиралась, могла все деньги потратить на еду, только ела и лежала на кровати, грязная, нечесаная, – сообщила миниатюрная симпатичная Настя. – Мне было наплевать на всех, на свою маленькую дочь. Помню, мы ехали в электричке с моим молодым человеком, он следил, чтобы я не ела, а я заперлась в туалете и наворачивала там.

По словам Насти, с ней не случается пищевых срывов, хотя, как утверждают в обществе, бывших обжор не бывает, и об этом нужно всегда помнить.

– Я хожу в общество «Анонимные наркоманы», – у Вадима все было еще интереснее. – Наркотики не употребляю, но появилась зависимость от еды. Особенно люблю ресторанную еду – в нее, мне кажется, кладут какие-то «присадки». Стал замечать, что испытываю от еды кайф, изменение сознания.

На встречах принято делиться опытом преодоления зависимости, и шатенка Юлия, тоже обычная с виду девушка, призналась: ей контролировать себя помогают кухонные весы. С их помощью она каждый раз отмеряет себе порции. Если не отмерит – будут килограммы еды, искусственная рвота, прибавка в весе, и дальше по замкнутому кругу. О многих таких уловках Юлия узнала от бывшего мужа – он тоже был анонимным обжорой.

– Я хочу сбросить лишний вес, – призналась новенькая Алла, которая была единственной, кто имел для этого хоть какие-то основания. – Он у меня с детства. А сейчас у меня появился молодой человек, и я еще поправилась. Как быть – не знаю.

Ищите спонсора

К концу встречи все то ли устали, то ли думали уже только о еде: обещанного общения в свободном формате не получилось. Новичкам Настя порекомендовала сходить на встречи в другие группы и поискать себе... спонсора. Так называют тех, кто прошел все 12 шагов – не просто выучил наизусть, а «осмыслил и нравственно поработал». Для этого надо, например, «признать свое бессилие перед едой». Только так, оказывается, можно побороть тягу к ней. После этого уже можно делиться опытом, то есть спонсорствовать.

– Приходите во вторник! – оживилась Юля. – Там есть Дима. Он сбросил много килограммов, у него был такой вес, что он болел и сидел на таблетках.

Посмотреть на Диму захотели многие. Сложилось впечатление, что общество анонимных обжор – это тусовка, в которую приходят, чтобы выговориться – о лишних кило, а потом о своих проблемах. Что ж, тут по крайней мере слушают и не комментируют. Вот только диетолог, думается мне, в таком деле нужнее. Хоть он и не высшая сила.

Худеть коллективно – бессмысленно

Есть ли толк в том, чтобы избавляться от зависимости в компании себе подобных, объяснил известный диетолог Алексей Ковальков:

Диетолог Алексей Ковальков Фото: Стоп-кадр YouTube

– Это абсолютно бессмысленно. Бороться нужно не с избыточным весом, а с теми причинами, которые к этому привели, и разобраться тут может только врач, потому что это медицинская проблема.

Анонимные общества – и алкоголиков, и обжор – появились в США, когда была забыта теория эндокринной патологии.

Что касается психологической помощи, то вспоминается анекдот про девушку, которая раскормила свою подругу, чтобы не выглядеть на ее фоне толстой. Когда худеют вместе несколько человек, один становится лидером, а другой аутсайдером, и в итоге тот, кого поддерживают, начинает тормозить того, кто идет впереди. Все это странно: если вы болеете сахарным диабетом, вы же не идете лечиться к другу, правда?