Как победить паралич и вернуться на арену: история Татьяны Тур

Основатель и тренер студии циркового искусства ШПАГАТ.RU Татьяна Тур рассказала Sobesednik.ru о своих взлетах и падениях.

Моя спортивная история началась с того, что мне нравились красивые костюмы. В пять с половиной лет мама отвела меня в секцию бальных танцев, но я оказалась без пары. Тогда мы зашли в секцию спортивной гимнастики, куда меня с радостью взяли благодаря маленькому росту. На протяжении 13 лет я росла и развивалась в гимнастике. Это было прекрасное детство, постоянное движение вперед, много соревнований в различных городах, хорошие тренеры, интересные люди, друзья-единомышленники... Я добилась звания мастера спорта и закончила спортивную карьеру, начала преподавать гимнастику в зале, в котором выросла сама. Параллельно поступила в школу олимпийского резерва, потом в университет на факультет физической культуры.

Здравствуй, цирк!

На втором курсе меня пригласили на просмотр в Цирк Никулина. Я передала учениц другому тренеру, перевелась на заочное отделение и поехала в Москву. Через два месяца я уже работала по контракту в Канаде, цирк работал около Ниагарского водопада. Это фантастическое место, я не могла поверить своему счастью.

Второй контракт оказался провальным: цирк, с которым мы гастролировали, обанкротился. Мне пришлось перейти в другой номер под руководством Сергея Яского. Кто мог подумать, что это мой будущий муж! Мы выступали в Европе, Арабских Эмиратах, Латинской Америке, Китае и т.д. Имея привычку постоянно расти, я освоила воздушные полотна и кольцо.

Работать в цирке было очень интересно. Эмоции, которые испытывает артист, сложно передать словами, безумно приятно видеть счастливых зрителей, которым ты даришь радость...

Так прошло три года. Мы с Сергеем успешно выступали, решили пожениться. 20 октября 2012 года в кругу родных и друзей мы отпраздновали свадьбу! И поспешили вернуться на манеж, чтобы подготовиться к цирковому фестивалю: программа была сложной, трюки – опасными.

Беда

Спустя три дня после радостного события я, не докрутив тройное сальто, получила тяжелую травму – сгиб со смещением С5 – С6 шейных позвонков с парализацией. Дикая боль, невозможность пошевелиться, ужас, скорая, операционный стол и потеря сознания на двое суток... Что в это время испытывали муж и родные, трудно представить. Никто из врачей не мог дать прогноз по операции и восстановлению. Но, слава Богу, операция прошла успешно, сделали ее в кратчайшее время. Считается, что если не успеть в течение шести часов сделать операцию, то в спинном мозге происходят необратимые изменения и человек остается парализованным.

«У меня свершилось маленькое чудо руками докторов и персонала 36-й клинической больницы района Измайлово...» Фото: личный архив Татьяны Тур

Но у меня свершилось маленькое чудо руками докторов и персонала 36-й клинической больницы района Измайлово. Большое спасибо всем врачам, медсестрам – это нереальные люди, которые творят чудеса и спасают жизни и судьбы других людей! Очнувшись, я могла лишь шевелиться. И это было огромное счастье! После недели в реанимации меня перевели в палату, и началось мое восстановление.

Жизнь с нуля

Мои мышцы полностью атрофировались, невозможно было держать ложку. Первый раз сесть я смогла лишь на 10 секунд, а первые шаги по палате давались еще хуже! Через каждые два шага я теряла сознание от перенапряжения... Руки безумно болели. Спасибо мужу, который кормил, поил меня и всячески помогал; родным, друзьям, которые меня поддерживали, приносили мячики, эспандеры для разработки моторики; спасибо Богу, Который подарил мне второй шанс...

Татьяна Тур с мужем Сергеем Яским Фото: личный архив Татьяны Тур

Через месяц меня выписали. Домой ехала в машине друга лежа – долго сидеть не могла. Восстановление длится и по сей день, хотя прошло три с половиной года. Меня нельзя отличить от здоровых людей, хотя руки и сейчас не функционируют на сто процентов.

Я счастлива

Врачи считают, что я быстро восстановилась благодаря гимнастике и тому, что, даже нося на шее корсет, я преподавала гимнастам в частных студиях Москвы. Изредка приезжая в цирковую студию, я начинала прыгать на руках у своих партнеров. Начала прыгать минимальные трюки. На удивление всем, вернулась в цирк и выступаю, продолжая цирковую карьеру, а также основала свою цирковую студию ШПАГАТ.RU, где тренируются порядка 200 человек, которые достойно выступают на любительских соревнованиях.

Я счастлива, чего и всем желаю! Своим примером хочу показать людям, которые попадают в беду, что нельзя отчаиваться и опускать руки, что надо верить в себя, в собственные силы, идти к своим целям. В мире нет ничего невозможного, каждый может всё и даже больше, надо просто работать, верить и не сдаваться!