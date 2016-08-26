Ученые советуют больше двигаться, чтобы избежать психозов

Ученые обнаружили, что физическая активность уменьшает риск психозов. Исследовались люди почти из 50 стран мира.

Вывод был сделан после анализа более 200000 человек в возрастной категории от 18 до 64 лет из почти 50 стран. Ученые из Королевского колледжа в Лондоне пришли к выводу, что уровень физической активности у страдающих от психозов мужчин данной возрастной категории в два раза реже соответствует рекомендуемой норме, чем у психически стабильных людей. Об этом пишет The Times of India.

Участники были разделены на три группы: к первой ученые отнесли людей с психозами с официально поставленным диагнозом, ко второй – добровольцев с симптомами данной болезни, к третьей же – участников без подобных симптомов. Все они ответили на вопросы анкеты о физической активности. Как показали данные опроса, люди с психозами на 36% реже посвящали время умеренным физическим нагрузкам.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует заниматься умеренным физическими упражнениями минимум 150 минут в неделю, так как малоподвижный образ жизни опасен для человека. Кроме того, люди с психозами, по словам ученых, обычно умирают на 15 лет раньше психически здоровых людей. Основной причиной исследователи называют заболевания сердечно-сосудистой системы.