Здоровье
Источник: Зарубежные СМИ
17:46, 26 Августа 2016 Версия для печати

Ученые советуют больше двигаться, чтобы избежать психозов

Ученые обнаружили, что физическая активность уменьшает риск психозов. Исследовались люди почти из 50 стран мира.

Вывод был сделан после анализа более 200000 человек в возрастной категории от 18 до 64 лет из почти 50 стран. Ученые из Королевского колледжа в Лондоне пришли к выводу, что уровень физической активности у страдающих от психозов мужчин данной возрастной категории в два раза реже соответствует рекомендуемой норме, чем у психически стабильных людей. Об этом пишет The Times of India.

Участники были разделены на три группы: к первой ученые отнесли людей с психозами с официально поставленным диагнозом, ко второй – добровольцев с симптомами данной болезни, к третьей же – участников без подобных симптомов. Все они ответили на вопросы анкеты о физической активности. Как показали данные опроса, люди с психозами на 36% реже посвящали время умеренным физическим нагрузкам.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует заниматься умеренным физическими упражнениями минимум 150 минут в неделю, так как малоподвижный образ жизни опасен для человека. Кроме того, люди с психозами, по словам ученых, обычно умирают на 15 лет раньше психически здоровых людей. Основной причиной исследователи называют заболевания сердечно-сосудистой системы.

Сухорукова Анастасия

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