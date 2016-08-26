Здоровье
Источник: Американские СМИ
17:18, 26 Августа 2016 Версия для печати

Ученые готовят 3D-кожу для жертв тяжелых ожогов

Китайские ученые разрабатывают технологию печати человеческой кожи с помощью 3D-принтера.

Данная технология будет особенно востребована в ожоговых отделениях больниц, где пациенты при повреждениях свыше 70% кожи считаются безнадежными. Если же выпущенная на 3D-принтере кожа приживется, то у жертв подобных ожогов появится шанс на выживание.

В настоящее время полученные китайскими учеными опытные образцы испытываются на животных, а окончательные итоги исследования с участием людей станут известны через три года. Это еще одно перспективное развитие 3D-печати, которая активно применяется в науке и медицине.

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