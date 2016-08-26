Превращение вредного жира в полезный может отменить диеты

Ученым из США удалось выяснить, каким образом человек может употреблять большое количество пищи и не поправляться.

Все дело в том, в какой именно тип жира превращается пища, которую ест человека. Исследователи определили, что существуют три типа жира: белый, бежевый и бурый.

При этом именно белый жир и приводит к появлению нежелательных запасов под кожей, а вот бежевый и бурый не угрожают талии. Ученые выяснили, что именно влияет на преобразование вредного жира в полезный и как можно добиться этого.