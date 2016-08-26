Недосып приводит к инсультам, ожирению и ДТП

Почему мы просыпаемся именно утром? А почему спать хотим в определенные часы? Почему, если мы недоспим, чувствуем себя такими разбитыми?

Постоянный недосып – путь к куда более серьезным последствиям, чем кажется на первый взгляд. Тот же инсульт может настичь человека, который отказывает себе в полноценном сне, и в 30, и даже в 25 лет.

За последние три года увеличилось количество обращений застрахованных в возрасте от 20 до 45 лет по программам ДМС и страхования от простуд, несчастных случаев и болезней.

Клиентов беспокоят нервные расстройства и сердечно-сосудистые заболевания, более характерные для людей старшего возраста. Это можно объяснить воздействием нескольких факторов, один из которых – нехватка отдыха.

Снижение уровня гормона серотонина повышает уровень адреналина, и человек будет нервным и беспокойным даже во сне. Недостаток отдыха он скорее всего будет компенсировать нездоровой пищей, что приведет к ожирению и другим болезням.

Сокращение сна на 1–2 часа в день приводит к потреблению большего количества еды – организму потребуется примерно на треть больше калорий, чем обычно. Снижается активность бурого жира, что замедляет обмен веществ, человек начинает ощущать холод. Кроме того, в три раза ослабевает иммунитет, и повышается риск заболеть бактериальными и вирусными инфекциями, приходится чаще вспоминать и о хронических заболеваниях. Риск инсульта и прочих повреждений мозга возрастает на 20% даже у молодых людей, а раздражительность увеличивается на 50% вне зависимости от возраста. Также невыспавшийся водитель может спровоцировать ДТП, вероятность которого у человека с недосыпом возрастает на 44% из-за снижения концентрации внимания.

Цифры

Американская Академия медицины сна выяснила, что полноценный сон должен составлять от 7 до 9 часов в день.

Дмитрий

Пискунов, врач,

к. м. н., руководитель

управления по работе с партнерами и медэкспертизе «АльфаСтрахования»:

Циркадные ритмы

6:00 – кортизол в организме стремится ввысь, отчего хочется проснуться.

7:00 – выработка мелатонина стремительно сокращается. Если вы уже смогли встать с кровати, то ваша сонливость уйдет быстро.

9:00 – пик производства сексуального гормона.

10:00 – идеальное время для решения задач, связанных с мозговой активностью.

14:30 – лучшее время чтобы позаниматься спортом.

15:30 – наступает пик улучшения реакции. Именно в 15:00–15:30 мы максимально быстро реагируем на любые изменения окружающего мира.

17:00 – примерно в это время ваше сердце работает лучше всего, повышается эластичность мышц, так что если есть возможность размяться – воспользуйтесь ею.

19:00 – в эти часы повышается уровень кровяного давления и достигается максимальная за сутки температура тела.

21:00 – пора готовиться ко сну, мелатонин снова начинает постепенно повышаться.

22:00 – в это время лучше не есть, так как пищеварительная система сильно замедляет свои процессы.

2:00 – самый глубокий и полезный сон.

4:00 – достигается самая низкая температура тела за сутки, и по этой причине нам становится холодно под утро с открытым окном.