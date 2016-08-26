Здоровье
Источник: Российские СМИ
15:59, 26 Августа 2016 Версия для печати

Наблюдения за белками-мутантами помогут в лечении рака

Российские ученые разработали новую методику обнаружения мутантных белков, которая поможет при диагностике рака.

Анализ, проведенный с помощью масс-спектрометра, позволил исследователям выявить точечные замены аминокислотных остатков, которые произошли в белках из-за мутации ДНК. Именно эти мутации и приводят к изменениям функции белков в клетках, что может стать причиной развития рака.

Данное исследование имеет огромное практическое значение, так как наблюдения за белками-мутантами позволяют обнаруживать слабые места в опухолевых клетках, чтобы на этой основе разрабатывать более эффективные лекарства. Авторами открытия являются ученые из МФТИ, Института биомедицинской химии, Института энергетических проблем химической физики РАН и ФНКЦ физико-химической медицины.

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