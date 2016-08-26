Здоровье
Источник: Американские СМИ
16:50, 26 Августа 2016 Версия для печати

Человек может прожить подольше, только если захочет

Ученые Колумбийского университета установили, что желание человека жить во многом влияет на то, как быстро он умрет.

Исследование ученых из США показывало, что далеко не каждый человек на нашей планете хочет жить долго. К примеру, каждый шестой взрослый человек в возрасте от 18 до 64 лет, принявший участие в опросе, не хочет жить дольше 80, так как боится старческой немощи и таких болезней, как деменция.

Если же люди воспринимают старение более позитивно, то их продолжительность жизни при этом увеличивается благодаря психологическому настрою. Вот почему срок жизни человека во многом зависит от его собственного желания.

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