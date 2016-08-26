5 продуктов из магазина, которые можно приготовить дома

Эксперты назвали 5 продуктов питания, которые лучше не покупать в магазине, а готовить дома самостоятельно.

Одна из самых распространенных причин, на которую жалуются люди, не придерживающиеся здорового питания, заключается в том, что необходимые для этого рациона блюда якобы очень тяжело приготовить или же приобрести в магазине. Эксперты сайта TheHealthSite специально для таких скептиков отобрали 5 весьма популярных продуктов, которые можно купить в любом супермаркете, и предложили приготовить их дома из куда более здоровых ингредиентов. Итак, вы совершенно спокойно можете самостоятельно готовить себе хлеб, сливочное масло, арахисовое масло, пасту и даже протеиновые батончики без сахара. И без всяких добавок, красителей или консервантов!

Цельнозерновой хлеб

Знаете ли вы о том, что коричневый хлеб, часто считающийся полезным и активно продающийся в магазинах, крайне редко бывает цельнозерновым? Пекарни порой используют коричневый карамелизированный сахар для придания обычному белому хлебу характерного коричневого оттенка, привлекающего покупателей. А вы имеете возможность приготовить цельнозерновой хлеб дома. Для этого требуются всего лишь дрожжи, мука из цельной пшеницы, мед и хлебопечка. В интернете полным-полно рецептов вкусного и очень полезного цельнозернового хлеба.

Сливочное масло

Зачем покупать в магазине и активно употреблять переработанное сливочное масло, которое, бывает, содержит внушительный заряд соли, когда вы можете вполне спокойно сделать его самостоятельно в домашних условиях? Соберите сливки из жирного молока и взбейте их в кухонном комбайне. Добавьте несколько кубиков льда для ускорения процесса. Очень скоро сливочное масло отделится от кефира. Кстати, вы можете спокойно пить и этот кефир или использовать его в других рецептах. А приготовленное таким способом масло хранится в холодильнике в течение трех недель.

Арахисовое масло

Для его изготовления в домашних условиях понадобится некоторое количество очищенного арахиса. Необходимо поместить орешки в кухонный комбайн и переработать в течение нескольких минут. На первом этапе они будут крошиться, затем образуют сухой комок и, наконец, превратятся в нечто, напоминающее масло. Вот именно это масло вам и нужно. По вкусу вы можете добавить туда мед или соль.

Энергетические баточники

Никто не будет спорить с тем, что энергетические батончики очень полезны, особенно для людей, ведущих активный образ жизни. Но продаваемые в магазинах батончики бывают при этом битком набиты сахаром и различными не слишком необходимыми нам вкусовыми добавками. Чтобы приготовить их самостоятельно, растопите некоторое количество пальмового сахара и добавьте туда ингредиенты по вкусу: орехи, рисовые хлопья, овес или изюм.

Паста

Смешайте одну чашку цельнозерновой пшеничной муки с одним яйцом, одной столовой ложкой подсолнечного масла и щепоткой соли до состояния гладкого теста, затем добавьте некоторое количество воды. Превратите полученную массу в отдельные фрагменты в форме пасты по вашему выбору (рожки — самое простое), а затем высушите. Храните в специальных контейнерах и используйте, как самые обычные макароны — и после этого вам, возможно, никогда не захочется покупать магазинную пасту.