Ультразвук вывел из комы почти безнадежного пациента

Впервые в истории медицины ученые из США использовали ультразвук для успешного выведения человека из состояния комы.

25-летний американец, получивший тяжелую черепно-мозговую травму, войдет в историю мировой медицины. После несчастного случая молодой человек находился в состоянии комы, и ему требовалась сложная операция, шансы на успех которой были минимальны.

Чтобы вывести больного из комы неинвазивным путем, ученые применили специальный аппарат, передающий ультразвуковые волны нужной частоты в область таламуса. Процедура была проведена трижды, а уже после первого сеанса приборы показали положительные изменения. После третьего сеанса молодой человек пришел в себя, сейчас его состояние стабильно, а все функции мозга восстановлены.