Топ-10 надежных способов быстрее погрузиться в сон

Эксперты назвали 10 проверенных способов, помогающих быстрее отправиться ко сну — от бананов до разговоров с собой.

Исследования показывают, что нехватка сна оказывает разрушительные последствия на все функции организма — от памяти и скорости старения до работы сердца и риска возникновения опухолей. Человек должен высыпаться, и если у него с этим возникают проблемы, то лучше побыстрее их решить. Специально для издания The Daily Mail британские эксперты-сомнологи рассказали о 10 проверенных способах, которые позволяют быстрее заснуть.

Сэндвич с бананом или салатом латук

Банан является отличным источником калия, который помогает расслабить подвергшиеся дневному стрессу мышцы. Этот фрукт также содержит очень важный компонент триптофан для стимулирования производства гормонов сонливости мозгом. Что до латука, то к его помощи в качестве снотворного прибегали еще древние римляне.

Разговор с самим собой

Собственно говоря, как только мы опускаем голову на подушку и закрываем глаза, так этот разговор немедленно и начинается. Сразу же мы принимаемся думать обо всем плохом, что произошло с нами в этот день. Эксперты убеждены, что правильно построенный разговор с собой способен избавить человека от негатива и настроить на хороший сон. В этих разговорах очень важно избегать любых неприятных тем и настраиваться только на положительные.

Перенос упражнений

Давно установлено, что физические нагрузки, диета, а также здоровый сон крайне важны для хорошего самочувствия. Сон нужен для восстановления мышц, которые неплохо потрудились в спортзале. Существуют доказательства и того, что физические нагрузки способствуют более качественному сну. Но не следует заниматься поздно вечером, ведь ваш организм будет слишком возбужденным. Перенесите любимые упражнения на более ранний срок.

Список тревог

Как уже было сказано выше, негативные переживания часто отражаются на качестве сна. Сомнологи в этой связи рекомендуют взять ручку, бумагу и перед сном составить целый список тем, которые вас волнуют. Тем самым вы просто выплеснете наружу весь негатив, что поможет спать крепче.

Питание перед сном

Существует очень распространенное мнение о том, что принимать пищу перед сном категорически запрещается. В реальности это не так. Конечно, вам не нужно налегать на жареную картошку с мясом, но небольшой перекус не повредит. Какой-нибудь легкий йогурт вполне можно съесть за час до отхода ко сну.

Бобы и зелень

Список продуктов питания, которые вызывают ощущение сонливости, достаточно велик. В первую очередь необходимо увеличить объем волокон. А вот все продукты, содержащие насыщенные жиры и сахар с минимумом клетчатки, связаны с более частыми нарушениями сна.

Время сна

Вы еще ничего не слышали про циркадные ритмы? Они регулируют в нашем организме фазы сна и пробуждения, поэтому про них не стоит забывать. Всегда ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, и у вас будет меньше проблем со сном.

Немного йоги

Мы уже определились с тем, что физические нагрузки перед сном вредны. Но речь шла лишь об интенсивных упражнениях, а йога к таковым не относится. Напротив, многие ее последователи убеждены, что эта гимнастика позволяет расслабить мышцы и хорошенько растянуть тело, что быстрее погружает в сон.

Дневной сон

Многие люди считают, что если днем они спят один-два часа, то ночью им будет сложнее заснуть. Совсем не обязательно! Исследования подчеркивают преимущества так называемого фрагментарного сна, при котором человек получает все 8 часов сна не исключительно ночью, а в течение всего дня.

Отказ от алкоголя

Кому-то кажется, что несколько рюмок спиртного помогут быстрее заснуть. В реальности алкоголь не работает, так как он способствует погружению сразу в фазу глубокого сна, минуя быструю его стадию со сновидениями. А как только алкоголь выветривается, человек выходит из фазы глубокого сна, просыпается и ощущает разбитость.