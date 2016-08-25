Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:29, 25 Августа 2016 Версия для печати

Пересадка мозга позволит людям жить до 500 лет и больше

Уже в 2045 году человечество может столкнуться с феноменом настоящего бессмертия, как считают ученые из США.

Веками люди думали о том, возможно ли им достичь бессмертия, однако наука не в состоянии остановить процесс старения и смерти клеток. Глава компании Humai Джош Боканегра полагает, что это и не нужно делать — гораздо более перспективной кажется ему технология замораживания мозга, чтобы впоследствии пересаживать его в бионическое тело.

Правда, на бессмертие смогут рассчитывать не все, а лишь обладатели персонального контракта с Humai, который обойдется в копеечку. Да и само бессмертие не совсем стопроцентное — Боканегра обещает клиентам не менее 500 лет жизни.

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