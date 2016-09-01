Как остановить рак за 42 дня

Доктор Бреус составил диету, которая предопределила бы голодание, а затем и гибель раковых клеток

Sobesednik.ru ознакомился с так называемым методом Бреуса, который, по некоторым данным, может помочь в борьбе с раком.

Знаете ли вы, что такое метод Бреуса и как он помогает в борьбе с раком? Конечно, не стоит уповать на него как на «волшебную таблетку». Но, возможно, именно этот способ поможет спасти кого-то из наших близких?

Рудольф Бреус (Rudolf Breuss) был выдающимся австрийским терапевтом, исцелившим многих. Он посвятил всю свою жизнь исследованию и поиску альтернативных, неинвазивных (безоперационных) методов лечения рака и других тяжелых болезней. Бреус утверждал, что уже с 1950 года (а родился он в 1899 году) он с успехом исцелил свыше 2000 раковых больных. С 1986 года есть 45.000 освидетельствований вылеченных пациентов при помощи метода доктора Бреуса.

Доктор написал книгу под названием «Лекарство Breuss против рака, лейкемии и других аналогичных неизлечимых болезней». Она была переведена на 7 языков, и был продан миллион ее копий.

Как работает его метод?

Курс лечения против рака по методу Breuss длится 42 дня.

Беря во внимание тот факт, что обмен веществ в раковых клетках отличается от обмена веществ в здоровых клетках, доктор Бреус составил диету, которая предопределила бы голодание, а затем и гибель раковых клеток, прекратив доставку к ним белка. Диета не наносит никакого вреда нормальным клеткам.

В течение 42 дней больной человек должен употреблять только чаи в больших количествах и созданный по его рецепту целебный сок. Так как раковые клетки питаются белками, доставленными к ним белковой пищей, доктор Бреус полностью исключал из меню своих пациентов любую белковую пищу. Для полного исцеления он рекомендовал употреблять в течение 42 дней только чаи и соки, приготовленные по его рецепту.

Источник: Рами Блект

Рецепт доктора Бреуса

При помощи соковыжималки необходимо извлечь сок из продуктов Фото: Shutterstock

Для приготовления сока использовать только биологически чистые и свежие овощи.

Состав:

- 300 г красной свеклы

- 100 г моркови

- 100 г корня сельдерея

- 70 г сока свежего картофеля

- 30 г редиса

Примечание: Картофель употреблять по желанию, исключение составляет рак печени, при котором употребление картофеля играет важную роль.

Способ приготовления:

При помощи соковыжималки извлечь сок из всех перечисленных выше продуктов. Хранить в закрытой стеклянной посуде в холодильнике.

Сок пить на протяжении всего дня по 1–2 глотка.

Вместо воды употреблять чай из лечебных растений: шалфей, крапива, полевой хвощ.

От редакции.

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