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15 продуктов, очищающих сосуды

Здоровье

Редакция 07:03, 17 сентября 2017
Стоп-кадр YouTube

С помощью каких продуктов можно защитить себя от риска сердечно-сосудистых заболеваний, узнал Sobesednik.ru.

И снова — о здоровых сосудах. Ведь именно сосудистые патологии, ведущие к инфарктам и инсультам, сегодня — чуть ли не основная причина смерти и инвалидности землян. Предлагаем обратить внимание на вкусный способ исцеления и профилактики. 

1. Зеленый чай

Одновременно успокаивает и заряжает энергией. Богат антиоксидантами, которые понижают уровень холестерина, улучшают обмен веществ. 

2. Авокадо

Для сердца, для мозга. Бонус: полезен для женской репродуктивной системы.

3. Арбуз

Творит чудеса с сердечно-сосудистой системой с помощью оксида азота. Бонус: чистит почки и весь организм, способствует постройнению. 

4. Кофе

Опыты показали, что 2–4 чашки кофе в день оказывают благотворное влияние на работу сердечно-сосудистой системы. 

5. Брокколи

Богатый витамином К, этот овощ творит чудеса с давлением и уровнем холестерина в крови. Бонус: защита от рака. 

6. Гранат

Незаменим для циркуляции крови. Можно пить сок, есть зерна, а можно добавить в салат или в готовое мясное блюдо. 

7. Орехи

Кладезь полезных жиров, которые заметно понижают уровень холестерина, помогают работе суставов и улучшают память. Грецкие орехи и миндаль – фавориты: горстка в день – и сосуды заметно оздоравливаются.

8. Куркума

Древнее аюрведическое средство не только обладает антивоспалительным эффектом, но и улучшает состояние сосудов. Бонус: омоложение и антираковая защита. 

9. Морская капуста

Полезнее продукта, наверное, в мире нет. Тот, кто регулярно употребляет водоросли, понижает уровень холестерина.

10. Корица

Даже 1 чайная ложка корицы в день (регулярно) может оздоровить сердечно-сосудистую систему. Вкусно и полезно. Главное, чтобы корица была натуральной. 

11. Лосось

Рыба семейства лососевых очень полезна для сердца и сосудов. Входящие в ее состав вещества хорошо очищают артерии. 

12. Спаржа

Пока еще не очень распространенная у нас в России культура. Но – очень полезная в борьбе с холестерином. 

13. Оливковое масло

Говорят, при регулярном употреблении оливкового масла риск сердечных приступов значительно снижается. 

14. Клюква

Понижает холестерин на 40%! Сердце любит клюквенный морс. 

15. Цельнозерновая мука

Буквально вычищает сосуды. Ее источник: овес, бурый рис и цельнозерновой хлеб. 

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