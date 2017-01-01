15 продуктов, очищающих сосуды

С помощью каких продуктов можно защитить себя от риска сердечно-сосудистых заболеваний, узнал Sobesednik.ru.

И снова — о здоровых сосудах. Ведь именно сосудистые патологии, ведущие к инфарктам и инсультам, сегодня — чуть ли не основная причина смерти и инвалидности землян. Предлагаем обратить внимание на вкусный способ исцеления и профилактики.

1. Зеленый чай

Одновременно успокаивает и заряжает энергией. Богат антиоксидантами, которые понижают уровень холестерина, улучшают обмен веществ.

2. Авокадо

Для сердца, для мозга. Бонус: полезен для женской репродуктивной системы.

3. Арбуз

Творит чудеса с сердечно-сосудистой системой с помощью оксида азота. Бонус: чистит почки и весь организм, способствует постройнению.

4. Кофе

Опыты показали, что 2–4 чашки кофе в день оказывают благотворное влияние на работу сердечно-сосудистой системы.

5. Брокколи

Богатый витамином К, этот овощ творит чудеса с давлением и уровнем холестерина в крови. Бонус: защита от рака.

6. Гранат

Незаменим для циркуляции крови. Можно пить сок, есть зерна, а можно добавить в салат или в готовое мясное блюдо.

7. Орехи

Кладезь полезных жиров, которые заметно понижают уровень холестерина, помогают работе суставов и улучшают память. Грецкие орехи и миндаль – фавориты: горстка в день – и сосуды заметно оздоравливаются.

8. Куркума

Древнее аюрведическое средство не только обладает антивоспалительным эффектом, но и улучшает состояние сосудов. Бонус: омоложение и антираковая защита.

9. Морская капуста

Полезнее продукта, наверное, в мире нет. Тот, кто регулярно употребляет водоросли, понижает уровень холестерина.

10. Корица

Даже 1 чайная ложка корицы в день (регулярно) может оздоровить сердечно-сосудистую систему. Вкусно и полезно. Главное, чтобы корица была натуральной.

11. Лосось

Рыба семейства лососевых очень полезна для сердца и сосудов. Входящие в ее состав вещества хорошо очищают артерии.

12. Спаржа

Пока еще не очень распространенная у нас в России культура. Но – очень полезная в борьбе с холестерином.

13. Оливковое масло

Говорят, при регулярном употреблении оливкового масла риск сердечных приступов значительно снижается.

14. Клюква

Понижает холестерин на 40%! Сердце любит клюквенный морс.

15. Цельнозерновая мука

Буквально вычищает сосуды. Ее источник: овес, бурый рис и цельнозерновой хлеб.