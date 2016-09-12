Пассажиры успели спастись из горящего автобуса в ЗАО

В Москве на Кутузовском проспекте загорелся пассажирский автобус.

Как сообщили в понедельник, 12 сентября, в столичном управлении МЧС, возгорание рейсового автобуса произошло во время движения в районе дома 55 по Кутузовскому проспекту в районе Фили-Давыдково Западного административного округа Москвы.

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.

«Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 7:26. Пассажиры покинули автобус до прибытия пожарно-спасательных сил. Оперативно принятыми мерами в 7:27 пожар был локализован, а в 7:35 минут — ликвидирован. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

В тушении пожара принимали участие две единицы техники и 10 человек личного состава.