В Турции турист из РФ потерял сознание в бассейне отеля и умер

В пятизвездочном отеле в Анталье российский турист скончался после плавания в бассейне.

Как сообщает издание Milliyet, трагедия произошла в пятизвездочной гостинице на курорте Кумкой в турецкой Анталье. Дата происшествия не уточняется. 31-летний российский турист Дмитрий Макаров во время плавания в бассейне отеля потерял сознание и упал в воду.

Отмечается, что россиянина госпитализировали, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. Тело погибшего направлено на экспертизу в институт судебной медицины Антальи.