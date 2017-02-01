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В ГД предложили наказывать авиакомпании штрафом за овербукинг

Туризм

Карпухина Мария 08:01, 18 сентября 2017

«Справедливая Россия» подготовила законопроект, ужесточающий наказание для авиакомпаний за овербукинг. 

Как сообщает в понедельник, 18 сентября, «Парламентская газета», «Справедливая Россия» подготовила законопроект, который устанавливает штраф для авиакомпаний в десятикратном размере от стоимости билета пассажира, который не смог вылететь из-за овербукинга. 

«Авиакомпании подсчитали, что примерно 7–10% пассажиров, как правило, опаздывают или отказываются лететь. Вот перевозчики и пускаются на ухищрение: продают дополнительные билеты, чтобы заработать побольше денег», — цитирует издание автора инициативы Игоря Ананских.

Депутат добавил, что компании предлагают «лишним» пассажирам лететь другим рейсом или вернуть им деньги за билеты, что ломает планы путешественников. 

В материале отмечается, что привлечь авиакомпании к ответственности за овербукинг сейчас очень сложно, лишь в некоторых случаях возбуждалось дело об административном правонарушении и с компаний взимался штраф.

Теги: Госдума

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