В ГД предложили наказывать авиакомпании штрафом за овербукинг

«Справедливая Россия» подготовила законопроект, ужесточающий наказание для авиакомпаний за овербукинг.

Как сообщает в понедельник, 18 сентября, «Парламентская газета», «Справедливая Россия» подготовила законопроект, который устанавливает штраф для авиакомпаний в десятикратном размере от стоимости билета пассажира, который не смог вылететь из-за овербукинга.

«Авиакомпании подсчитали, что примерно 7–10% пассажиров, как правило, опаздывают или отказываются лететь. Вот перевозчики и пускаются на ухищрение: продают дополнительные билеты, чтобы заработать побольше денег», — цитирует издание автора инициативы Игоря Ананских.

Депутат добавил, что компании предлагают «лишним» пассажирам лететь другим рейсом или вернуть им деньги за билеты, что ломает планы путешественников.

В материале отмечается, что привлечь авиакомпании к ответственности за овербукинг сейчас очень сложно, лишь в некоторых случаях возбуждалось дело об административном правонарушении и с компаний взимался штраф.