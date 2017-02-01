Туристам запретят распивать алкоголь на улицах Гоа с октября

Власти индийского штата Гоа введут запрет на распитие алкоголя в общественных местах.

РИА «Новости» сообщает, что сухой закон будет действовать на Гоа уже в новом курортном сезоне.

«Нам необходимо подготовить официальное уведомление о запрете распития алкоголя в общественных местах. Уведомление будет выпущено к концу октября, для чего мы внесём необходимые поправки в существующее законодательство», – заявил главный министр штата Манохар Паррикар.

По его словам, пьяные люди бросают и разбивают бутылки, загрязняя тем самым улицы.

Паррикар сообщил, что винные магазины будут штрафовать за клиентов, распивающих спиртные напитки у входа.

«Если кто-то хочет выпить, они должны пить внутри помещения, не в общественных местах», – сказал министр.

Отметим, что сухой закон действует в нескольких штатах Индии, в том числе в Гуджарате и Бихаре. Пляжи Гоа пользуются большой популярностью среди российских туристов.