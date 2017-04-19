Число оформивших загранпаспорт в 2017 году россиян выросло на 60%

Рост числа оформляемых загранпаспортов свидетельствует об увеличении интереса россиян к отпуску «на теплых зарубежных курортах»

В Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ рассказали об увеличении интереса российских туристов к отдыху за границей.

Как сообщает «Интерфакс-Туризм», количество оформленных в России загранпаспортов с начала 2017 года выросло в 1,5 раза.

«В этом году мы наблюдаем увеличение оформления загранпаспортов. С начала 2017 года оно составило порядка 60% по сравнению с 2016 годом — это достаточно серьезно», — рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Ольга Кириллова.

По ее словам, в предыдущие годы наблюдался значительный спад оформления подобных документов из-за закрытия востребованных у туристов Турции и Египта.

Ольга Кириллова также отметила, что рост числа оформляемых загранпаспортов свидетельствует об увеличении интереса россиян к отпуску «на теплых зарубежных курортах».