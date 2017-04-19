Банки Таиланда могут начать принимать карты "Мир" до 2020 года

Россия и Таиланд договорились о проведении совместных работ по проработке организационно-правовых, технических и коммерческих вопросов, связанных с организацией приема карт «Мир» в королевстве

Гендиректор НСПК Владимир Комлев и глава тайского Kasikornbank Преди Даочай обсудили сотрудничество стран в сфере платежей.

Как сообщается в пресс-релизе на сайте Национальной системы платежных карт, одним из приоритетных направлений работы в 2017-2020 годах является международное развитие и прямой прием карт «Мир» в других странах.

Гендиректор НСПК Владимир Комлев на встрече с главой Kasikornbank Преди Даочай отметил, что наиболее приоритетными для введения карт в ближайшие годы являются государства, пользующиеся популярностью у российских туристов. Одним из популярнейших туристических направлений сейчас стал Таиланд: в 2016 году его посетило более миллиона граждан РФ.

Участники встречи договорились о проведении совместных работ по проработке организационно-правовых, технических, коммерческих и иных вопросов, связанных с организацией приема карт «Мир» в королевстве.

«Обеспечение приема карт "Мир" в Таиланде позволит упростить процесс оплаты для туристов», — говорится в сообщении НСПК.