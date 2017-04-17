Туризм
Источник: Парламентская газета
10:31, 17 Апреля 2017 Версия для печати

Страховые выплаты туристам РФ могут увеличиться до 20 млн

Лимит страховых выплат для туристов РФ, путешествующих по морю, может увеличиться в 10 раз.

Как сообщает «Парламентская газета», Россия рассматривает возможность присоединения к третьему Протоколу Афинской конвенции о перевозке морем пассажиров и их багажа от 1974 года. Сейчас законопроект о присоединении к Протоколу находится на антикоррупционной экспертизе. После ее окончания, 20 апреля, он будет внесен в Госдуму.

Принятие законопроекта увеличит страховые выплаты пассажирам, которые путешествуют на круизных судах за границу. Сейчас предельный размер возмещения пассажиру за вред здоровью составляет 46 666 расчетных единиц. В случае принятия закона он будет составлять 400 000 расчетных единиц. Таким образом, страховые выплаты могут увеличится почти в 10 раз.

Президент Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин в комментарии для издания предположил, что лимит выплат за ущерб здоровью российскому туристу может достигнуть 20 миллионов рублей.

«Лимиты по жизни человека при международной морской перевозке резко увеличиваются, — подчеркивает он. — Почти в 10 раз, до 20 миллионов рублей по сравнению с лимитами по 67-ФЗ».

При этом Галушин подчеркнул, что даже если законопроект будет одобрен Госдумой, то «на внутренних водных путях России будут действовать прежние правила страхования, по которым сумма выплат не превышает двух миллионов рублей».

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Карпухина Мария

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