Туризм
Источник: UNWTO
13:56, 16 Апреля 2017 Версия для печати

Расходы российских туристов за рубежом уменьшились за год на 30%

В 2016 году россияне потратили за границей почти 24 миллиарда долларов, что на 30% ниже значения 2015 года.

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) опубликовала доклад, в котором рассказала о тратах туристов со всего мира. Так, российские туристы в 2016 году потратили во время заграничных поездок около 24 миллиардов долларов, что оказалось на 30% ниже, чем в 2015 году. Отмечается, что в 2014 году россияне потратили за рубежом 50,3 миллиарда долларов.

Такие показатели эксперты объясняют снижением курса рубля и неблагоприятной экономической ситуацией в стране.

Первое место по тратам во время туристических поездок занял Китай: в 2016 году китайцы за рубежом потратили 261 миллиард долларов.

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Карпухина Мария

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