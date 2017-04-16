Путешествуем по Ярославской области: гид по музеям и храмам на Волге

Sobesednik.ru рассказывает о пяти интересных городах под Ярославлем, проехать мимо которых туристу просто нельзя.

Здесь запросто можно устраивать туры по церквям — почти в каждом городе (притом что все они небольшие) их больше пяти, но и это, конечно, не всё. Мы, как обычно, расскажем, какие места искать на карте — здания, музеи, памятники, парки и другое.

Переславль-Залесский

Этот город точно мог быть во главе программы православного тура — здесь на площади всего 23 кв. км шесть монастырей и девять церквей! Хотя он и так пользуется большой популярностью у туристов, входит в Золотое кольцо России.

Самый старый монастырь Переславля (и один из старейших в стране) — Никитинский, был основан в начале XII века. Территория его окружена крепостной стеной с башнями, здесь есть несколько соборов, две колокольни и часовня. Все здания выдержаны в белом цвете, купола — голубые.

Никольский монастырь можно назвать страдальцем: на шестом веке своего существования он был закрыт, главный собор и колокольня взорваны, а позже территорию занимала животноводческая база. Сейчас же он действует, главный собор построили заново.

В городе есть ещё два действующих монастыря — Фёдоровский и Свято-Троицкий Данилов — и два ныне не действующих — Горицкий и Сретенский Новодевичий. Последний был основан в XVII веке на территории Переславского кремля. Сохранившиеся здания монастыря, ещё два собора (оба закрыты) и земляные валы — это всё, что от него осталось. А вот в здания Горицкого монастыря всё-таки можно зайти — в них сейчас расположен Переславский музей-заповедник.

Горицкий монастырь Фото: Global Look Press/Alex Milovsky

Если вам не очень интересна храмовая архитектура, гуляйте по улицам, рассматривая частные деревянные дома с их чудесными наличниками и резьбой. На Московской улице встретите главное здание усадьбы Кардовских — тоже деревянное и с наличниками, но уже памятник федерального значения.

Музеев в Переславле, однако, больше, чем монастырей! Большинство очень компактные, зато как подобрались: есть музеи утюга, чайника, швейных машин, масок, паровозов, радио… А ещё Музей хитростей и смекалки. И если с предыдущими всё и так понятно, то здесь нелишним будет пояснение: его экспонаты — предметы быта, созданные благодаря смекалке и упрощавшие жизнь нашим предкам. Некоторые очень пригодились бы и сейчас — например, чашки для мужчин с усами или напольный жук-помощник для того, чтобы удобнее разуться.

Главный водоём города — Плещеево озеро. Вокруг него организован природный парк с дендрологическим садом. Пейзажи прекрасные. Хотя люди часто идут сюда только ради Синего камня. Он очень древний — ещё меряне поклонялись — и считается священным. Но не удивляйтесь, если найдёте вместо синего камня только серый — цвет он меняет после дождя.

Закат над Плещеевым озером Фото: Global Look Press/Vladimir Vyatkin

Ростов Великий

Старейший город (основан в 862 году) на озере Неро. Главная достопримечательность —Ростовский кремль. Ищите его в самом сердце города. Архитектурный ансамбль включает в себя 11 башен, несколько церквей, палаты, Святые ворота и ещё несколько зданий. Во всём есть гармония и торжественность. Эпизоды со старой Москвой известного советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию» снимали именно здесь.

Часть ансамбля Ростовского кремля Фото: Global Look Press/Nadezhda Lebedeva

В Ростове действуют четыре монастыря: Троице-Варницкий — основан на месте рождения Сергия Радонежского; Спасо-Яковлевский — построен с использованием различных архитектурных стилей; Аврамиев Богоявленский — ведёт свою историю с XI века, изначально был монастырём-крепостью; Богородице-Рождественский, восстановленный в наше время силами народа.

Недалеко отойдя от церковной темы, упомянём и разрушенный храм Леонтия на Заровье. В своё время был украшением Ростова Великого, но в советский период его разрушили и даже пытались взорвать. Однако стены храма до сих пор целы и даже угадывается его прежний облик.

А таким видят Ростов Великий птицы... Фото: Global Look Press/Serguei Fomine

Из заброшенных зданий на территории города также остались развалины конюшенного двора —причём это единственный представитель конюшенных дворов XVII века, оставшийся в России.

В Ростове Великом, как и в большинстве городов Золотого кольца, есть торговые ряды. Они широко расположились в центре и по сей день выполняют своё прямое предназначение. Но в первую очередь это, конечно, архитектурная достопримечательность — можно ничего не покупать и остаться довольным и впечатленным.

Любители архитектуры обязательно оценят и здание мужской гимназии XX века в стиле неоклассицизм. Мы не раз писали о старинных усадьбах — так вот, этот трёхэтажный «дворец» вполне вписался бы в их ряд. Между тем здесь до сих пор каждый день звенит звонок на урок.

Ради удовольствия и сувениров посетите завод с музеем финифти (роспись по белой эмали). В нём собрано более 2500 экспонатов: шкатулки, серьги, кольца и многое другое. Ну а напоследок (конечно, если у вас останется время) прогуляйтесь по городскому парку.

Ростов Великий — центр производства финифти Фото: Global Look Press/Anvar Galeev

Рыбинск

Прогулку можно начать с Красной площади. Её гордость — два здания хлебной биржи: старое и новое. Первое, белое с колоннами, выполнено в строгом классическом стиле, а второе, более яркое и видное, — в псевдорусском. Здесь же стоит памятник Ленину в зимнем пальто и ушанке.

Новое здание хлебной биржи Фото: Global Look Press/Konstantin Kokoshkin

Центральный храм Рыбинска — Спасо-Преображенский собор со стометровой колокольней. Старейшим считается храм Казанской иконы Божией Матери, в его интерьере сохранились фрески XVIII века. Есть ещё более пяти православных церквей и католический костел в готическом стиле — он, правда, недействующий.

Архитектурную ценность имеет множество зданий: Мучной гостиный двор, занимающий целый квартал, мельница Калашникова из красного кирпича, дом купца Попова XVIII века, Дом художников, Красный гостиный двор, здание технического училища в стиле эклетика — ныне авиационный колледж, подворье Югской Дорофеевой пустыни и 48-метровая пожарная каланча.

Спасо-Преображенский собор и Рыбинский мост Фото: Global Look Press/Konstantin Kokoshkin

Главные достопримечательности рыбинской Волги — фигурный автомобильный мост и монумент «Мать-Волга», установленный на дамбе. Кроме него в городе ещё более десятка памятников. Среди них единственный в мире посвящённый бурлаку, памятники военной тематики, в честь выдающихся личностей и даже памятник водопроводчику.

В Рыбинске работают два театра — драматический и кукольный. Есть несколько музеев, самый известный из них — историко-архитектурный и художественный. Он имеет два филиала и более 100 тысяч экспонатов — от затрагивающих прошлое Рыбинского края, природу и археологию до картин русского и зарубежного искусства. Ещё есть музеи «Нобели и нобелевское движение» и «Рыбинские рыбы».

Монумент «Мать-Волга» Фото: Global Look Press/Serguei Fomine

Ну и, конечно, большое значение для города имеет Рыбинское водохранилище — один из крупнейших в мире искусственно созданных водоёмов. С речного вокзала вы можете отплыть в другие города страны и области — например, в Углич.

Углич

Ежегодно этот городок принимает более 300 тысяч туристов, что в 10 раз больше, чем всё его население. И это благодаря тому, что здесь есть чем заняться и на что посмотреть.

Монастыри Углича со времён первого упоминания (XIII век) не раз закрывали и разоряли, восстанавливали — но не все. Действующие сейчас: Богоявленский, Алексеевский и Воскресенский. Старейший — Алексеевский женский монастырь, паломники стекаются сюда ради чудотворной иконы Божией Матери «Вратарница». А недалеко от Воскресенского мужского монастыря стоит красивая церковь Иоанна Предтечи XVII века.

Богоявленский монастырь Фото: Global Look Press/Galina Barbieri

Понравится Углич и искателям архитектурных красот. Примечательно, что, в отличие от многих городов Золотого кольца, основной цвет торговых рядов здесь не белый, а красный, да и форма непривычная. На Торговой площади также сохранились купеческие дома.

На Советской площади стоит Зимин двор — бывшая усадьба, а на улице Кирова — останки дворянской усадьбы «Григорьевское». Оба здания относят к XVIII–XIX векам.

Торговые ряды в Угличе Фото: Global Look Press/Konstantin Kokoshkin

Есть в Угличе и кремль X века постройки. Но не ищите его по крепостной стене и башням — они утрачены. На территории сохранились два храма, колокольня и палаты. И не удивляйтесь, увидев советский трактор. Его установили здесь, так как в Угличе нет подходящего музея.

А вообще музеев здесь целых 12! Конечно же, есть художественный, истории города, городского быта. Из незаурядных — Музей тюремного искусства и Музей истории русской водки. Также есть Музей кукол, Музей гидроэнергетики России и Музей часов «Чайка».

Ещё одна достопримечательность — арка Угличского шлюза на Волге. Под этим крупным каменным сооружением с окнами в тёплый сезон ежедневно проходят суда, в том числе и туристические.

Арка Угличского шлюза Фото: Global Look Press/Danita Delimont

Мышкин

Всего шесть тысяч жителей, 5 кв. км площади и один автобусный маршрут на всех. Между тем этот городок заслужил называться крупным туристическим центром, ежегодно принимая до 140 тысяч гостей!

Город начинается с набережной — здесь хорошо налажены речные круизы. Волга, бесспорно, красива, особенно весной и летом; большой плюс — отлично обустроенная береговая зона.

Над городским центром возвышается Успенский собор. В тёплую погоду можно забраться на колокольню — с неё виден весь город. А на Никольской горе стоит одноимённый собор — старейший в Мышкине (XVIII век).

Успенский собор Фото: Global Look Press/Konstantin Kokoshkin

Интересующиеся архитектурой обязательно отметят здания XIX века, среди которых усадьбы и дома известных в своё время жителей города.

Особая глава в современной истории Мышкина — его музеи. Нетрудно отгадать, чему посвящён самый популярный. Конечно, это Музей мыши. Хотя он — это только часть целого комплекса, в котором есть Музей водочника Смирнова, деревянного зодчества и Музей уникальной техники.

Также к вашим услугам музеи русского валенка, льна, и миниатюры. Ещё в Мышкине работает мастерская, где можно самостоятельно изготовить и расписать гончарное изделие.

Какие привезти сувениры? Конечно, в виде символа города — фигурки мышей здесь буквально на каждом углу!