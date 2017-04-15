Эйлат – место вечного лета

Самый южный курорт Израиля и его разнообразные достопримечательности — в материале Sobesednik.ru.

Февральский Израиль... Курорт на Красном море, Эйлат. Уношусь мечтами туда уже за два месяца до поездки. «Как, ты не поедешь в Иерусалим? Побывать в Израиле и не посетить главное его место?» — возмущаются мои друзья, узнавшие, что мое знакомство со страной начнется именно с Эйлата. Да, так сложилось, и я ничуть этим не расстроена!.. Но давайте все же обо всем по порядку.

...Горы, разноцветные, удивительной формы, разнообразных оттенков от светло-бежевых, до пурпурно-красных. «Это потому, что в них много разных минералов — гранит, железо, медь, состав неоднороден, вот и цвет разный», — поясняет наш прекрасный гид Григорий, в прошлом наш соотечественник, ныне живущий в Израиле уже более 20 лет. Он умен, образован, нетороплив, обходителен — практически идеальный мужчина. За его рассказами дорога из аэропорта Овда до Эйлата пролетает совсем незаметно.

Дорога из аэропорта петляет среди гор Фото: автора

Петляет-петляет она меж горными массивами и неожиданно выводит в сам город, который является самой южной точкой Израиля. Нужно отметить, что международные рейсы принимает именно аэропорт Овда, а в самом Эйлате есть небольшой аэропорт для рейсов местных. Самолеты взлетают и садятся, и наблюдение за ними стало для меня своего рода аттракцией. Кстати, как ни странно, их звук не тревожил абсолютно, на него практически не обращаешь внимание. Популярность солнечного Эйлата стремительно растет: по сравнению с предыдущим годом, количество привезенных в аэропорт Овда туристов выросло в два с лишним раза. Две российские авиакомпании возят туда туристов своими чартерными рейсами. Сейчас ведется активное строительство нового международного аэропорта «Рамон» в 18 км севернее Эйлата, открытие которого запланировано на зиму 2017/2018 года.

...Вещи в отель, который порадовал размерами комнаты и кроватей, расположенных в ней, а также прекрасным видом на море и набережную. Быстро переодеться — и можно идти знакомиться с городом. 23 февраля: шорты, майка и толстовка — самая подходящая одежда, поскольку уже вечереет, да и ветер немного поднялся. Скажу сразу: прогулка по набережной настроила меня на очень позитивный лад.

Набережная Эйлата Фото: автора

Народ неспешно прогуливается, разговаривая друг с другом, заходя в магазинчики, или сидит на пляже, любуясь начинающимся закатом. Вокруг много русской речи, ухо ловит знакомые слова, которых примерно половина из всего остального разноголосия. Кафе, аттракционы, зазывалы в рестораны с флаерами, множество разных корабликов от мала до велика на причале — вроде бы самый обычный курортный городок. Но что-то отличает его в положительную сторону от многих курортных городов, что мне довелось повидать. Возможно, это отсутствие пафоса, который вполне имел бы право здесь быть, поскольку отели и остальная инфраструктура близки к luxury и публика в них отдыхает соответствующая. Нет громкой навязчивой музыки, народ расслаблен и улыбчив, и, кажется, даже коты (которых здесь множество и к которым относятся очень уважительно, что для меня является несомненным показателем культуры в целом) преисполнены своего собственного котовьего достоинства.

Коты Эйлата полны достоинства Фото: автора

Но нужно заметить, что инфраструктура здесь очень разнообразна, в Эйлате могут отдыхать и люди со средним достатком. На пляже — пара с гитарой, тихонько звучит музыка; кто-то ловит рыбу; под зонтиками, что почти что слившись с водной гладью по цвету, сидят парочки... Романтика!

Пляжи курорта зовут к романтике Фото: автора

Однако же пора и поужинать! Рестораны предлагают свои самые разнообразные блюда. В меню их так много, что глаза действительно разбегаются! Нужно заметить, что основу составляют блюда на основе говядины (свинину в Израиле не едят), в меньшей степени — курицы и индейки. Также есть рыба, а еще — множество свежайших и вкуснейших овощей, которые вот только вчера еще росли... в пустыне, а сегодня их уже привезли в ваш ресторан.

Основные блюда ужина - говядина и разнообразные овощи Фото: автора

Этот феномен израильских овощей будет поражать меня всю поездку, потому что трудно понять, как людям удается в таких сложных природных условиях выращивать такие сочные и ароматные овощи и фрукты! Если вы пришли компанией — очень хорошо. Закажите мезе на всех: это такой калейдоскоп закусок, самых разных, типа салатов, которые вам принесут в небольших мисочках, но очень много и разнообразно. А к ним — горячие, только испеченные лепешки. Супер! Дальше отдайте должное горячему — мясу или рыбе — на ваш выбор. И завершите ужин одним из легких десертов, которые здесь действительно очень легкие и необыкновенно вкусные!

Десерты в Израиле не навредят вашей фигуре Фото: автора

Кстати, обратите внимание (хотя, возможно, не все это заметят!): десерты приготовлены без молока. Принцип приготовления кошерной еды запрещает использовать в одной трапезе мясные и молочные продукты. Кстати, с этим же вы столкнетесь, завтракая в отеле. На завтраке вас будет ждать множество разнообразных блюд, не будет только мясных. Думаю, переживать по этому поводу не стоит однозначно, потому что выбор сыров, овощей, фруктов, молочных изделий, выпечки и множества всего другого умопомрачительно вкусного заставит ваш рассудок потеряться в этой бессчетной череде предлагаемых мисочек и тарелочек.

На завтраке вас ждет много самых разнообразных блюд Фото: автора

Но довольно уже есть! Срочно на пляж, ведь солнышко давно встало и ждет не дождется, чтобы позолотить наши белые тела. Пляжи Эйлата протянулись на 10 километров вдоль города, они чистые и оборудованные; на всех пляжах есть лежаки, кресла, души и зонты; большинство пляжей бесплатные (кроме Дельфиньего рифа и Кораллового заповедника). Можно целый день загорать и купаться, температура воды и воздуха позволяет делать это даже зимой. Но именно зимой наиболее интересно и комфортно по погоде отправиться осматривать достопримечательности, которые расположились в самом Эйлате и вокруг него.

На джипе в пустыню

Не забывайте, что Эйлат, как мы уже говорили, самая южная точка Израиля. Со всех сторон его окружают пустыни; ближайшие — Иудейская, Арава и Негев. Огромной грядой протянулись Эйлатские горы, они невысоки, но массивны; самая высокая вершина — пик Соломона, 780 метров. Иудейская пустыня считается пятой по уровню экстремальности: перепад температур здесь колеблется от +5 градусов зимой до +50 летом. Основные животные, населяющие ее — горные козлы и антилопы. Практически единственное растение — пустынная акация. Ее можно увидеть здесь повсеместно. Корни этого уникального дерева, иногда достигающего гигантских размеров, расположены глубоко в земле, они могут опускаться до 80 метров вглубь, пока не дойдут до воды. Дожди здесь крайне редки, но если это случается, то зачастую они подобны стихийному бедствию — может выпасть до 30–40 мм осадков в день! Потоки воды бегут по поверхности земли, не впитываясь, и их сила такова, что они могут сдвинуть горы…

Джип, пустынная акация, горы - обычный пейзаж Фото: автора

Путешествовать по пустыне хорошо на джипе и в сопровождении местного проводника. Именно тогда вам откроются самые ее интересные и красивые места! Например, если аккуратно спуститься по узкой расщелине вниз, то можно увидеть малюсенький источник воды — «водопад», как его называют местные. Этот источник дает всего три литра воды в час, но это — бесценная влага для пустынных животных; и раз в неделю они приходят к этому небольшому бассейну, оборудованному людьми, чтобы напиться…

Попасть к источнику воды непросто, нужно преодолеть сложный спуск Фото: автора

Можно подняться на самую вершину горы и сверху увидеть все необъятные красоты, а также узенькую автомобильную дорожку, петляющую между горами. Незабываемое зрелище!

Также в пустыне оборудовано несколько трасс для велосипедов-внедорожников; есть места и для туристических стоянок. Хотите экстрима — вам сюда!

Парк Тимна

Менее экстремальный, но, пожалуй, один из самых прекрасных по окружающим красотам велосипедный маршрут вы найдете в парке Тимна. Его протяженность около 14 км, а сложность можно выбирать в зависимости от степени вашей подготовки.

В парке Тимна можно провести целый день Фото: автора

Но не только для езды на велосипеде вам следует отправиться в парк Тимна! Увидеть совершенно космические ландшафты одного из самых больших парков Израиля необходимо каждому. Около семи тысячелетий назад в этом месте добывали медь — об этом вам расскажет небольшой фильм, который вы сможете увидеть в информационном центре парка. Там же вам необходимо взять карту, где будут отмечены все достопримечательности этого потрясающего места. И — вперед! Передвигаться по парку можно не только на велосипеде (есть прокат), но и на собственном автомобиле: общая его площадь — 60 квадратных километров! Обратите внимание на древнейшие в мире медные копи, существовавшие здесь более 6000 лет назад.

Древнейшие медные копи Фото: автора

Неподалеку от них вы увидите «Гриб» — уникальную природную скульптуру, образовавшуюся в процессе эрозии красного песчаника. Еще один необыкновенный природный экспонат — винтовой холм; спирали-ступени вокруг него также были образованы в результате эрозий. Арки из песчаника, древние шахты, где добывалась медь — все это доступно сейчас для осмотра. Особое внимание уделите Соломоновым столбам — эти каменные колонны массивны и изящны одновременно!

Соломоновы столбы Фото: автора

Делюсь лайфхаком, как сделать там отличное фото!

Закончить путешествие можно на озере Тимна, которое было создано искусственно для обеспечения водопоя животных, а также для отдыха посетителей. Здесь можно покататься на катамаранах или просто позагорать на берегу, а дети с радостью займутся творчеством, заполняя бутылочки цветным песком.

Бутылочка с разноцветным песком - на память о Тимне Фото: автора

Время работы парка — с 08:00 до 16:00 (в июле и августе — до 13:00).

Морской парк

В нескольких километрах от центра Эйлата расположилось еще одно фантастическое место, куда будет интересно прийти и детям, и взрослым. Это морской парк, где вы сможете полюбоваться флорой и фауной Красного моря в самых разных ее видах. Здание, похожее на маяк, стоящее в воде — подводная обсерватория.

Подводная обсерватория морского парка Фото: автора

Спуститесь по лестнице на глубину шесть метров, и вы попадете в натуральный подводный мир открытого Красного моря: кораллы, образующие заросли, заплывающие сюда разноцветные рыбы и другие морские обитатели. А с башни обсерватории открывается замечательный вид и на морской парк, и на весь залив.

Флора и фауна Красного моря вокруг вас Фото: автора

Другой павильон парка носит название «Мир акул». Здесь в огромных закрытых бассейнах живут 18 акул, а также манты, скаты и тысячи других рыб. Попав в длинный пятнадцатиметровый стеклянный коридор, вы окажетесь внутри этого подводного царства, и кажется, что не вы, а морские обитатели наблюдают сейчас за вами. А последний зал павильона — огромное окно, размером 10х4 метра; перед ним вы можете устроиться поудобнее и наблюдать за жизнью морских обитателей. Кстати, в 11 часов утра каждый день — шоу: аквалангист кормит акул в этом бассейне.

В стеклянном коридоре обитатели Красного моря наблюдают за посетителями Фото: автора

Вместе с билетом в кассе вы получите буклет, где будет указано время кормления и других обитателей морского парка. Обязательно посетите павильоны «Коралловый риф Красного моря» и «Амазонка» с морскими обитателями Африки и Южной Америки. Огромные черепахи и скаты живут в отрытых бассейнах на улице, их вы не пропустите точно! На территории морского парка есть кафе, сувенирный магазин и океанариум, где в прохладном зале с огромными экранами вы сможете отправиться в удивительный мир подводного путешествия.

Фотография на память о необыкновенных красотах подводного мира Фото: автора

Парк открыт с 8:30 до 16:00.

Продолжение рассказа о достопримечательностях Израиля и отдыхе в Эйлате читайте скоро на Sobesednik.ru.