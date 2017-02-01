Бали: остров богов и демонов

Путешественница Екатерина Изикаева рассказывает читателям Sobesednik.ru об острове Бали и его достопримечательностях.

Я расскажу вам об удивительном острове, на котором недавно побывала, – о Бали. Это «остров богов и демонов», маленькая частица большой страны Индонезии. Самобытная и колоритная.

Многовековая история острова слилась в единую культуру, религию и философию – Агама Хинду Дхарма (Agama Hindu Dharma), за которой и едут сюда паломники, в списке must-have которых не только пляжи, ночные развлечения и серфинг. Это и есть жизнь, быт, каждый день балийцев.

Агама Хинду Дхарма – совершенно невероятный сплав многих культур, которые приходили на остров с новыми переселенцами.

Изначально это обожествление и поклонение силам Природы, которые поддерживают всю жизнь острова и дают ему плодородие и изобилие. Балийцы верят, что силы Природы – духи. С ними можно контактировать, договариваться, задабривать или, наоборот, запугивать их и в ответ получать благословение духов в виде урожаев, благоприятной погоды, удачи и т.д.

Огромное значение имеет наследие китайских иммигрантов в виде ирригационной системы по всему острову, которая возникла за 2,5 тысячи лет до нашей эры и стала основой всего сельского хозяйства на острове. Вряд ли остров Бали сегодня был бы столь богатым на несколько урожаев риса и других культур в течение года, не будь этой стройной системы каналов и террас, где каждый кусочек земли задействован под поле, под канал с живительной влагой или под узкую дорожку, где может пройти лишь один человек или утка. 

Священная гора

В IV–VIII веках нашей эры переселенцы из Индии принесли с собой философию индуизма и основные концепции, которые очень прочно укрепились в жизни жителей острова. Так, балийцы верят, что есть три мира: в горах живут боги, в океане – демоны, а посередине – место для обитания людей.

Кстати, остров Бали имеет вулканическое происхождение, на нем имеется несколько вулканов, самый высокий из которых – вулкан Агунг – 3142 метра. Агунг для жителей Бали – священная гора, на которой живут верховные Боги: Брахма – Бог-творец, Вишну – Бог-хранитель и Шива – Бог-разрушитель, каждый со своей супругой – Сарасвати, Лакшми и Парвати. Вулкан Агунг ассоциируется с мифической горой Меру, о которой говорится в священных индуистских писаниях.

Кроме троицы высших Богов, существует множество других, некоторые имеют индуистские имена, а некоторые носят местные. Очень популярен на Бали Ганеша – бог с головой слона. Его статуи и изображения можно увидеть на каждом шагу. По словам балийцев, он приносит им счастье, удачу, денежное благополучие. Мурти богов и демонов встречаются на каждом шагу, и каждый день они украшаются гирляндами из свежих цветов, благо на острове в цветущих растениях недостатка нет.

Трон для единого Бога

Но несмотря на такое разнообразие и многоликость божеств, каждый балиец знает, что это только внешнее проявление, воплощение в определенной форме единого Бога, имя которому Синг Хьянг Тунггал. И даже большая троица Богов – Брахма, Вишну и Шива – это три лика Единого, который не имеет внешней формы, но которого всегда приглашают присутствовать в жизни острова.

Для этого ему строят необычное для нашего восприятия многоярусное сооружение – падмасану, трон для Единого Бога. В основании лежит большая морская черепаха, на ее спине свернуты в клубки змеи, поверх которых стоят разнообразные духи и демоны, призванные защищать престол Всевышнего. Длинная лестница ведет к трону, который венчает всю конструкцию падмасаны.

Трон обычно не пустует. Каждый день и особенно по праздникам балийцы совершают подношения. Они возлагают на трон корзиночки, сплетенные из банановых листьев, которые наполнены цветами, фруктами, изящными поделками из тех же сухих листьев, конфетами. Часто можно увидеть сигареты и в особенно святых местах – деньги. И непременно в каждом подношении будет дымиться ароматическая палочка, отчего весь остров каждый божий день наполняется волшебными запахами.

Екатерина Изикаева Фото: из личного архива

Иногда на спинке этого трона можно увидеть едва различимое изображение Единого Бога. Он не имеет каких-то отличительных черт или атрибутов, скорее это неясные очертания, отдаленно похожие на человека. Единственная деталь, которая ясно видна, – это лучи света, ореол сияния, который исходит от него во все стороны.

Игры Луны

На острове расположено 20.000 храмов, не считая маленьких местных и домашних, которые можно найти в каждом дворе. Служения в храмах и праздники совершаются согласно календарю, который базируется на лунных циклах, то есть учитывает движение луны и ее фазы. Например, в дни полнолуний и новолуний совершаются большие массовые богослужения. С заходом солнца мужчины и женщины облачаются в традиционные наряды, которые обязательны для присутствия на церемониях, и стекаются в храмы под мелодичную музыку. Женщины несут на головах плетеные закрытые корзины, в которых красивыми ярусами уложены гроздья бананов, яблоки, питайи, или дракон-фрукт, и другие плоды природы. Чем богаче семья и пышнее церемония, тем больше и разнообразнее подношения. Все это выставляется на алтаре и предлагается Богам и духам.

Удивительно, что мое путешествие началось в полнолуние и закончилось в следующее полнолуние. И я не выбирала эти даты специально по лунному календарю. Просто так получилось.

Баланс добра и зла

Бали также впитал в себя учение Будды. Статуи Будды встречаются так же часто, как и статуи Ганеши. По моим личным ощущениям, они расположены в тех местах, где людям необходимы внутреннее спокойствие, умиротворение и осознанность. Это узкие мосты над расщелинами с быстро бегущими внизу ручьями, которые берут начало с вершин вулканов и разрезают весь остров. Это резкие спуски, подъемы и повороты на дорогах, где нужны концентрация и внимание. И спокойствие и невозмутимость Будды, а также его легкая полуулыбка оберегают людей от происшествий и беспокойных мыслей.

В какие-то моменты такой религиозный синкретизм может даже шокировать – настолько это расширяет сознание и стирает все границы в представлениях о том, какой должна быть истинная религия.

Так, на соседнем с Бали маленьком островке Нуса-Пенида, на котором я тоже успела побывать, стоит храм, вполне характерный для балийского индуизма, со всеми обязательными атрибутами и планировкой. Одна деталь выбивается из уже привычной картины: на территории храма на земле и на возвышениях стоят высеченные из камня фигуры автомобилей разных размеров и марок.  И местные жители абсолютно серьезно их воспринимают, храм действующий, а не рассчитанный на туристов, в нем проводятся те же самые церемонии, что и в «классических» комплексах. Просто удивительно!

Жители Бали относятся с уважением и почитанием ко всему, что их окружает. Они поклоняются Богам и задабривают демонов, возносят все стихии, благодарят силы природы. Глядя на них, ты не сомневаешься в том, что они творят магию прямо у тебя на глазах каждый день. Они помогают Богам поддерживать баланс сил добра и зла в своем мире.

Многовековая история острова слилась в единую культуру, религию и философию – Агама Хинду Дхарма Фото: из личного архива

Саронги, священные повязки, как юбки, которыми обматывают ниже пояса фигуры Богов и демонов и даже некоторые виды деревьев, также считающиеся священными, имеют клетчатую расцветку – в бело-серо-черных тонах. Цвета саронгов также символизируют собой равновесие света и тьмы в мире и взаимное пребывание в контрастном и красивом рисунке жизни.

Воплощение мыслей

Даже если по каким-то причинам вы не успели подготовиться и заочно познакомиться с культурой Бали, ничто не мешает это сделать уже на месте. Балийцы, местные жители, – проводники энергии этого острова, без них нет того живого общения с духом острова Бали. Многие моменты я почерпнула из разговоров с ними, просто с хозяйкой дома, или с девочкой-продавцом в магазине сувениров, или с таксистом. Удивительным образом они помогают решить вопросы и проблемы, которые возникают во время пребывания на Бали. Причем делают это легко и непринужденно. Ты только успеваешь спросить их о чем-то или даже просто поведать о своем затруднении, как через некоторое время они предлагают тебе решение.

Да-да, небезызвестно и подтверждено моим опытом: на Бали мысли воплощаются в форму очень быстро. Главное – успеть отследить эти мысли в начале и вспомнить потом, что именно это ты и хотел. Особенно это касается искренних, не надуманных в голове, порой маленьких и невинных желаний, которые исполняются буквально в тот же час.

У меня так случилось с арендой домика по всем правилам Васту. Или с купальней с ледяной водой, когда я в первые пару дней изнывала от жары и влажного воздуха. Или однажды я задалась вопросом, почему геккончики, которые живут в моем домике, не ручные, ведь я же видела, что их фотографируют, пока те сидят прямо на теле человека. И через час я уже наблюдала, как по моей руке ползает малюсенький бесстрашный геккончик, который, видимо, чувствовал себя в тот момент храбрым драконом.

Ганеша – бог с головой слона Фото: из личного архива

Или мое большое желание – научиться ездить на скутере. И в итоге – километров 300, намотанных по окрестностям Убуда и в дальней поездке по горному серпантину на побережье Амед.

Шок и обновление

Но сложно дать острову Бали имя райского острова. Нахождение тут не гарантирует сладкую беззаботную жизнь. Случаются события, которые очищают тебя изнутри и снаружи как в прямом, так и в переносном смысле. Очищение подразумевает расставание. А мы не очень-то любим расставаться с кем-то или с чем-то. И это может быть очень болезненно, это может ощущаться как невыносимая потеря. Будь то инфекция и солнечный удар, схваченные и пережитые одним-двумя днями голодания и неподвижного, ватного, овощного состояния тела. Или расставание с людьми, с которыми вашим путям-дорожкам по жизни суждено разбежаться.

Бали очищает и наполняет. Вносит хаос и вновь этот хаос упорядочивает. Шокирует и угнетает. Вдохновляет и восстанавливает. Бали наполняет жизненными силами, он и сам живет в согласии с циклами природы на нашей планете.

Здесь радуются смерти человека и его попаданию в иные миры точно так же, как рождению ребенка или свадьбе. Здесь рождение соседствует со смертью.

И невольно это влияет на тебя. Кто-то приезжает и больше не хочет сюда возвращаться никогда в этой жизни, и про таких говорят, что Бали их не принял. Кто-то не может отсюда уехать долгие годы, настолько все внутри прикипело к острову. Кто-то приезжает и возвращается домой новым человеком. Остров меняет. Меняет траекторию жизни. Меняет ощущение мира и себя в этом мире. Хочешь ты того или нет.

Твой мир уже никогда не будет прежним.

Ты никогда уже не будешь прежним.