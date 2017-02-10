Теракты не отпугнут российских туристов от Израиля

Как повлияет ракетный обстрел Эйлата на его привлекательность для отдыха, выяснял Sobesednik.ru.

С территории египетского Синайского полуострова в направлении Израиля были выпущены четыре ракеты. Как сообщила накануне израильская армия, системе ПРО удалось перехватить три из них. Четвертая упала в окрестностях красноморского курорта Эйлат. 11 человек, большинство из которых туристы, были доставлены в больницу в состоянии шока.

Ответственность за запуск взяла на себя одна из ветвей «Исламского государства» [деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Верховного суда — прим. Sobesednik.ru].

— Не думаю, что это сильно повлияет на турпоток из России, — говорит эксперт по туризму Общественной палаты РФ Роман Бобылев. — На общем негативном фоне эта информация ненадолго останется в умах российских туристов. Конечно, если будут повторения, то следует ожидать падения потока в Израиль, но не сказать чтобы значительного.

В один момент небезопасно может стать даже во внешне благополучной стране, напоминает эксперт:

— Последние события показали, что угроза от террористов носит повсеместный характер. Начиная с Лазурного берега и заканчивая Таиландом.

Отметим, туры в Эйлат находятся в относительно демократичном ценовом сегменте. Так, согласно предложению туроператоров, провести вдвоем семь ночей в трехзвездочном отеле можно за 50 тысяч рублей.