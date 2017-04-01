Как попасть в прошлое: музей коммунальной квартиры в Коломне

Всем любителям внутреннего туризма Sobesednik.ru рекомендуют посетить музей коммунальной квартиры в Коломне.

Пересматривая в сотый раз «Покровские ворота», многие ловят себя на мысли, что не отказались бы вернуться в 60-е. Не насовсем, конечно, на часок. Это просто: место отправления в коммунальное прошлое – подмосковная Коломна.

В старой Коломне есть улица Октябрьской Революции, а на ней – дом №205. До революции он был купеческим особняком, а после – одной из самых больших городских коммуналок. В наши дни две эти ипостаси удивительным образом слились: «с лица» дом ярко-бирюзов и украшен вывесками магазинов, а со двора – все та же потрепанная жизнью коммунальная неразбериха, где за разномастными дверями до сих пор живут люди. Над одной из них вывеска: «Арткоммуналка».

Это настоящая коммуналка, где "живут" подлинные вещи 60-х годов Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Вы позвоните, дверь откроет местная жительница – библиотекарь Афродита Николаевна, чем-то напоминающая молодую Маргариту Павловну Хоботову, пригласит подняться и, пользуясь как бы временным отсутствием соседей, покажет «родимый аквариум» во всех деталях.

За порогом пахнет старой квартирой и «Красной Москвой». На чугунной батарее сушатся коньки. Из-за двери комода выглядывает рукав цигейковой детской шубки. В комнате адвоката Ильи Семеновича – книжные шкафы до потолка и охотничьи лыжи за дверью. «Красной Москвой» пахнет из комнаты студентки Любы. В большой кухне – ряды трехлитровых банок: яблоки моченые и клубничный компот. Нынешним подросткам приходится объяснять, почему холодильник – с замком. И зачем в ванной комнате лежат коробочки с надписью «Синька». Много чего приходится объяснять тем, кто это еще помнит, – тем, кто никогда не знал.

Почти все вещи в этой квартире имеют семейную историю. У создателя «Арткоммуналки», предпринимателя Натальи Никитиной, были две тетушки – Наталья Васильевна Коротеева и Анна Михайловна Соловьева. Обе они, учительница и партийный работник, жили в Воскресенске, были одиноки и завещали свое имущество племяннице. В их квартирах Никитина нашла множество старых вещей, выбросить которые не смогла. Несколько лет они оставались на своих прежних местах, пока новая хозяйка не придумала музей коммунального быта, где вещи Анны Михайловны и Натальи Васильевны теперь и живут. К ним, конечно, «подселяли соседей» – горожане, узнав о проекте, стали приносить семейные реликвии 60-х годов. Так в 2011 году появился музей-резиденция «Арткоммуналка. Венедикт Ерофеев и другие».

Экскурсовод Афродита Николаевна Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Резиденция – потому что в ее современной части живут и творят, сменяя друг друга, художники, которые потом выставляются в стенах этой квартиры. При чем тут Ерофеев? А при том, что в 1963 году будущий писатель и бывший студент Коломенского педагогического института работал грузчиком в продуктовом магазине «Огонек» – как раз под этой коммуналкой. Магазина давно уже нет – сейчас на его месте продают детские игрушки, а коммунальная квартира осталась.

Байки из коммуналки

Про Арбат

Оказавшись в «Арткоммуналке», первым делом попадаешь в общий коридор. До расселения квартиры он был намного длиннее. Бывшие жильцы этой квартиры вспоминали, что называли его Коломенским Арбатом, потому что в плохую погоду коридор превращался в улицу: мальчики катались по нему на велосипедах, девочки прыгали в классики, а взрослые прогуливались туда-сюда, «как по Арбату».

Про авоську

Многие вещи, наполняющие квартиру, вызывают у посетителей детский восторг и воспоминания, в том числе курьезные. Экскурсовод Вероника вспоминает историю с авоськой:

– Одна женщина, увидев на кухне авоську, призналась, что использовала ее, так сказать, не по назначению. Оказывается, она сажала туда своих детей, чтобы потом взвесить безменом. Все, кто это слышал, просто полегли от смеха. А женщина объяснила, что ездить в поликлинику, где есть детские весы, ей было далеко и она нашла вот такой выход из положения.

Про белого кота

Работники коммуналки уверены, что в квартире обитает белый кот – они его слышат и иногда замечают, а гости чувствуют характерный запах в прихожей. Хотя в реальности никакого кота нет и в последние 30 лет не было. Однако белый кот жил у одной из теток Натальи Никитиной, чьи вещи теперь наполняют коммуналку.

5 мест, которые нельзя пропустить

«Арткоммуналка» находится в центре старой Коломны – в шаговой доступности от других достопримечательностей города. Вот еще минимум 5 мест, которые стоит посетить.

Коломенский кремль. В­ходит в десятку символов России. Тот каменный кремль, который сохранился до наших дней, был построен в XVI веке.

Музей забытого вкуса. Это музей знаменитой яблочной пастилы, которую делали в Коломне несколько веков. Производство возродили, а что получилось, можно узнать в маленьком, но очень приятном музее. Кроме него, в Коломне есть еще и музейная фабрика пастилы.

Калачная. В Коломне снова делают не только пастилу, но и пекут калачи. Вспомнить «тот самый вкус» и «дойти до ручки» можно в музее на улице Зайцева, 14. В том же доме, кстати, находится Музей-навигатор, где можно узнать о других интересных точках Коломны, получить специальную карту и подобрать маршрут по городу «под себя».

Иоанно-Предтеченская церковь. Этот белокаменный храм считается старейшим на территории Московской области (XIV век). Изображение животного на одной из его стен называют «печатью Батыя» – его происхождение до сих пор неизвестно.

Усадьба Лажечниковых. Писатель Иван Лажечников, автор «Ледяного дома» и один из зачинателей русского исторического романа, вырос в Коломне. Его семейный дом сохранился, в нем можно увидеть коломенский быт прошлых веков.

Пригодится

Дорога. Добраться до Коломны можно электричкой от Казанского вокзала Москвы (в пути около 2 часов), автобусом №460 от метро «Котельники» или на машине по Новорязанскому шоссе.

Доступ. «Арткоммуналка» работает без выходных с 10 до 20 часов. Но об экскурсии лучше договориться заранее по телефонам: + 7 (985) 180–09–61 и + 7 (985) 335–02–20.

Деньги. Билет в коммунальный быт стоит от 150 (простая экскурсия) до 400 рублей (квест). Стоимость фотосъемки: 200 рублей – на экскурсии, после – бесплатно.

Другое. Вещи в квартире можно трогать, на диванах – сидеть, одежду – примерять. Можно устроить посиделки за коммунальным столом с типичными советскими блюдами: картошкой с тушенкой, чаем «со слоном», мороженым с сиропом и пр.