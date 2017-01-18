Туризм
Источник: Интерфакс
17:44, 18 Января 2017 Версия для печати

Двух россиян посадили в тюрьму в Индии за дебош в самолёте

Двух россиян задержали на Гоа после пьяного дебоша на борту самолёта.

«Интерфакс» сообщает, что индийские полицейские поместили в тюрьму двух молодых людей из России. По факту хулиганства в самолёте проводится расследование.

«Два пассажира чартерного рейса "Боинга-757", направлявшегося из Домодедово в Гоа, перед вылетом из Москвы, посетив магазин беспошлинной торговли, употребили чрезмерное количество алкоголя и устроили на борту дебош», – рассказал источник агентства. По его словам, молодые люди пытались курить на борту самолёта, не обращая внимание на увещевания бортпроводников.

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Ушаков Олег

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