Где загадывать желания? Путеводитель по городам России

Sobesednik.ru решил напомнить, в каких уголках страны можно и нужно загадывать желания.

Пожалуй, в каждом городе и даже небольшом населенном пункте можно услышать о памятнике или природной достопримечательности, которые исполняют любое желание. Мы выбрали 10 самых известных. Оказавшись в местах их «прописки», не забудьте воспользоваться случаем.

Санкт-Петербург: Чижик-Пыжик

Эта маленькая бронзовая птичка творит чудеса, которые под силу не каждому маститому волшебнику – она исполняет любые желания. Главное – приноровиться, потому что для начала нужно бросить монету так ловко, чтобы она попала Чижику в голову. Только на таких условиях пернатый соглашается выслушать тех, кто к нему обращается.

Где: Санкт-Петербург, река Фонтанка, рядом с 1-м Инженерным мостом

Москва: Нулевой километр

Считается, что именно от этого бронзового круга, соединяющего Красную и Манежную площади, начинается отсчет километража всех российских дорог. Ритуал прост: нужно встать спиной к Воскресным воротам Кремля, закрыть глаза, загадать желание и бросить назад монету любого номинала. Правда, придется делать это в ускоренном режиме, потому что здесь постоянно очередь.

Где: Москва, метро «Охотный Ряд» или «Площадь Революции»

Москва: Нулевой километр Фото: Global Look Press

Дворяниново: дуб желаний

Дворяниново – это музей-усадьба ученого-энциклопедиста Андрея Тимофеевича Болотова, расположенный в Тульской области. Когда-то в дерево попала молния и расщепила его пополам. «Боль» была такая, что дуб причудливо изогнулся и навсегда приклеился к растущему рядом вязу, образовав что-то вроде Триумфальной арки. Вот под ней-то и нужно пройтись, загадав желание. Старожилы уверяют: сбывается все!

Где: деревня Дворяниново Заокского района Тульской области

Переславль-Залесский: Синь-камень

По преданиям, этот камень подвергали разным экзекуциям: его и с горы спускали, и в воде топили, и в землю закапывали. А ему хоть бы хны – каждый раз он в буквальном смысле восставал из мертвых. Сегодня плохие люди оставили его в покое, в отличие от туристов, которые едут к нему толпами просить о самом разном. А некоторые даже пытаются отколоть на память кусочек – считается, что с этим талисманом можно забыть о всех бедах и проблемах.

Где: Ярославская область, дорога от Переславля-Залесского в сторону села Криушкино

Теберда: озеро Желаний

Чтобы загадать желание, на берегу этого чудесного озера нужно для начала отыскать «специальные» березы – именно это место считается идеальным для проведения ритуала. Правда, что это за березы, знают только местные жители. Поэтому, чтобы поездка не прошла даром, лучше заранее справиться у них о местонахождении нужных деревьев.

Где: Карачаево-Черкесия, Тебердинский природный заповедник, возле Музея природы и вольеров мини-зоопарка.

Ангарск: «Книга желаний»

Еще одна достопримечательность, которая напрямую указывает, для чего (в том числе) к ней стоит подойти поближе. На одной из страниц этой чугунной скульптуры можно прочесть надпись «Мечты сбываются», на другой – обнаружить отпечаток ладони. Вот к нему-то и необходимо приложить свою руку, загадав при этом желание.

Где: Иркутская область, Ангарск, аллея Любви в парке культуры и отдыха

Нижний Новгород: Чкаловская лестница

Эта лестница сбегает к Волге 560 ступеньками, хотя при подсчетах каждый раз получается разный результат. Но дело не в этом: чтобы желание сбылось, нужно в буквальном смысле попотеть, преодолев все ступеньки снизу вверх. Условие непростое, однако любое сбывшееся желание того стоит.

Нижний Новгород: Чкаловская лестница Фото: Global Look Press

Где: Нижний Новгород, пересечение площади Минина и Пожарского с Верхне-Волжской набережной

Казань: башня Сююмбике

Это наш ответ знаменитой падающей башне в итальянском городе Пиза – башня Сююмбике также слегка наклонена, что и придает ей очарование. Желание нужно загадать, прижавшись спиной к ее стене, – считается, что ханша Сююмбике, с чьим именем и связывают строительство этого сооружения, обязательно прислушается к каждому.

Где: Казань, Казанский кремль, метро «Кремлевская»

Калининград: памятник сапогу барона Мюнхгаузена

Да, этому известному вралю не только ставят памятники в полный рост, но и отливают в бронзе его одежду. Например, сапог, который установили ровно в том месте, где, согласно преданиям, барон предпринял попытку отправиться на Луну на пушечном ядре. Видимо, сапог – это все, что от него осталось. Впрочем, важно не это, а то, что, нырнув в него ногой, можно загадать желание – даже если обувка окажется не впору, оно все равно сбудется. Единственное условие – нужно пообещать никогда не врать. Условие неподъемное, поэтому, надо думать, желания сбываются далеко не у всех. Но попытка, как говорится, не пытка.

Где: Калининград, улица Октябрьская, «Рыбная деревня»