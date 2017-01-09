Александр Лукашенко ввёл безвизовый режим с 80 странами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении безвизового режима с 80 странами.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы Белоруссии сообщает, что указ Александра Лукашенко распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства. Визы не понадобятся иностранцам, прилетающим в страну через минский аэропорт не более чем на пять суток.

Поясняется, что Белоруссия ввела безвизовый режим с «благоприятными в миграционном плане странами», со стратегическими партнёрами, а также с государствами, которые в одностороннем порядке установили безвизовый режим в отношении белорусов.

Новые визовые правила не распространяются на прилетающих в Белоруссию из России, а также собирающихся вылететь из Минска в РФ. Кроме того, безвизовый режим не будет действовать для иностранцев, прибывающих в Белоруссию с официальными визитами.