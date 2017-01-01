Жизнь под Луной по-китайски: готовимся к году Огненного Петуха

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Слово нашему эксперту по Китаю Алексею Евтееву, cпециалисту по Китаю, мастеру боевых искусств.

– В России все новое принято начинать либо с понедельника, либо с Нового года. Китайцы в этом смысле – народ более организованный и дисциплинированный: начало новой жизни они связывают исключительно с лунным календарем. В отличие от западного, основанного на движении Солнца, китайский календарь базируется на лунных фазах, в частности Новый год, согласно лунной системе, начинается со второго дня новолуния после зимнего солнцестояния.

Чтобы глубже понять, как в Китае планируют новые дела в соответствии с Луной, давайте рассмотрим лунные фазы как таковые. Полный лунный цикл делится на 4 основные части: новолуние, первая четверть, полнолуние и последняя четверть.

Танцуем от новолуния

В Китае все новые начинания строго связывают с периодом растущей Луны, поскольку считается, что именно в это время человек становится наиболее активным, энергичным и ему сопутствует удача.

Точный момент новолуния китайцы (впрочем, как и все остальные) узнают в каждом конкретном случае из самого обычного календаря. Этим моментом считается так называемое соединение Луны и Солнца – время, когда Луну вообще не видно. Такой период длится от нескольких часов до нескольких дней. Все действия, предпринимаемые в новолуние, в Китае считаются довольно рискованными. В дни новолуния в Поднебесной стараются не принимать серьезных решений и не начинать новые проекты.

А вот время от новолуния до первой лунной четверти китайцы активно используют для планирования. В эти семь с половиной дней они строят планы, оформляют новые идеи, взвешивают целесообразность грядущих дел. Однако, что любопытно, к активным действиям пока не приступают. Считается, что все планы и идеи, оформившиеся в период от новолуния до первой четверти, «выстрелят» примерно спустя 9 месяцев. Но это вовсе не означает, что в течение этих месяцев построенные планы не будут осуществляться. Напротив, фундамент, заложенный в такое время, становится прочной базой для постепенного развития самых разных проектов: как в бизнесе, так и в творчестве, и в отношениях между людьми.

Алексей Евтеев Фото: из личного архива

Дойдем до полнолуния

Период с первой лунной четверти до полнолуния, длящийся опять же примерно семь с половиной дней, жители Поднебесной считают временем активных действий и напряженной работы по реализации поставленных целей. Все рискованные дела китайцы стараются совершать именно в эти дни, считая их благоприятными для инвестиций, операций с недвижимостью, решения вопросов с внешностью, стилем, здоровьем. Неделя до полнолуния также чрезвычайно ценна для творческих людей. Именно в это время китайские творцы и ученые усаживаются за новые произведения искусства и научные исследования. Новые знакомства, наведение мостов, начало новых любовных и дружеских отношений крайне продуктивны именно перед полнолунием. В бизнесе неделя после первой четверти луны считается у китайцев лучшей для запуска рекламы, решения юридических вопросов и объединения с новыми партнерами. Решение медицинских вопросов – таких, как, например, постановка точного диагноза или назначение правильного лечения – тоже хорошо в это время. В любви несколько дней перед полнолунием в Поднебесной рассматривают как рискованные: возможны недоразумения и расставания.

Завершаем дела

В полнолуние китайцы стараются никогда не начинать новые дела. Это время, пригодное лишь для завершения начатого в предыдущие периоды. Следует быть осторожными с финансами, возможны столкновения с правоохранительными органами, нечестные и нечистоплотные поступки со стороны конкурентов. Для творчества этот период, напротив, прекрасен: именно в полнолуние к людям искусства приходят признание и слава; это время замечательно для выхода на публику, общественных и многолюдных мероприятий. В личных отношениях полнолуние неоднозначно: парадоксальным образом при полной Луне одновременно хорошо и вступать в брак, и разводиться.

Благодарим и получаем плоды

Последняя четверть Луны в Поднебесной – период благодарности и получения плодов. В этот период в Китае принято «чистить» свою жизнь и здоровье. Подвергаются инвентаризации и выбрасываются ненужные вещи, ненужные и лишние отношения и связи. Возвращаются долги, без сожаления уходят в прошлое неудавшиеся проекты и бесперспективные дела. Считается, что в четвертую лунную четверть следует особенно внимательно следить за своей репутацией – как в бизнесе, так и в личной жизни.