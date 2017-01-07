Туристы из РФ застряли на острове в Таиланде из-за наводнения

Часть российских туристов не может вылететь домой с таиландского острова Самуи из-за наводнения.

Согласно информации, опубликованной на сайте Ростуризма, часть российских туристов, отдыхающих на острове Самуи, не могут вылететь домой.

«В связи с продолжительными проливными дождями на Самуи оказалась подтоплена главная дорога острова и задержан ряд рейсов в местном международном аэропорту… По предварительным данным, организованных российских туристов на острове Самуи немного, все они на связи с туроператорами», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате наводнений в Таиланде погибли по меньшей мере 12 человек, более 700 тысяч пострадали. По предварительным данным, россиян среди них нет.