Пять спасателей ищут упавшего в расщелину на Эльбрусе туриста

3 января альпинист при восхождении на Эльбрус упал в расщелину на склоне горы.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии, информация о падении альпиниста в расщелину поступила в 9:55 утра 3 января. «С южной стороны восточного склона горы Эльбрус при восхождении спортсмен упал в расщелину», — цитирует агентство пресс-службу.

Отмечается, что на поиски спортсмена вышли пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО).

Дежурный отряда в разговоре с агентством уточнил, что в расщелину упал гражданин России, который совершал восхождение в одиночку.