Вотчина Деда Мороза: как доехать и на что посмотреть

Sobesednik.ru приоткрывает дверь в волшебную страну детства, где живёт Дед Мороз.

О существовании Деда Мороза мы все знаем с детства. Разве не начинаем мы с ноября писать ему письма и не ждем подарочков под ёлкой? Конечно, ждем, даже если уже взрослые, мы все равно верим в чудеса. Вернуться в детство – это тоже чудо, так почему бы не подарить его себе в зимние каникулы? Для меня лучшим подарком к Новому году было путешествие в гости к Морозу Ивановичу в его вотчину, что в Вологодском крае.

Доехать до соснового бора, где расположилось поместье сказочного Мороза, непросто. От Москвы на поезде нужно добраться до города Котлас, а это Дальний Север. Ехать придется часов 18 (самолеты в Котлас или Великий Устюг не летают). Из Котласа до Великого Устюга на автобусе час двадцать, а потом еще немного (15 км) на автомобиле или автобусе до самой вотчины Деда Мороза. Однако все ваши старания будут не напрасны, ведь вы увидите, где живет любимый новогодний персонаж.

Чудеса начинаются!

У огромных резных ворот да изящных башенок вас встретят веселые скоморохи и укажут на дом Деда Мороза, который называется Центр управления чудесами. Но попасть в него можно лишь двумя путями: проехав на чудо-печке или пройдя пешком тропу сказок, где нужно угадать загадки Бабы-яги, поиграть с Белочкой, пройти испытания у Сороки, развеселить Медведя. И только справившись со всеми задачами, вы придете к терему высокому! Вот тут и живет Дед Мороз! Но прежде чем Дедушка к вам выйдет, прогуляйтесь по его дому вместе с помощниками Мороза.

Спальня Деда Мороза Фото: Sobesednik.ru

Сказочный терем

В одной комнате – кладовая сказочных предметов: тут и сапоги-скороходы, и шапка-невидимка, и много других чудес. В другой – кабинет хозяина, где он за дубовым столом просматривает все присланные ему письма. В третьей – волшебная лаборатория, в четвертой – библиотека, в пятой – обсерватория, где Дедушка за звездами наблюдает. Есть в тереме гардеробная (где хранится 50 нарядов Дедушки, а еще шапки, варежки, сапоги да валенки), спальная комната (перина у него пуховая и восемь подушек, каждая на свой день недели и одна большая, праздничная). На первом этаже тронный зал, тут под высоченной нарядной ёлкой Дед Мороз встречает гостей.

Подсобное хозяйство

Дедушка Мороз – хозяин рачительный, все у него в порядке содержится. Есть своя кузница, свой ледник, сказочный сад с диковинными растениями, свое кафе и даже свои гостиницы для приезжих гостей. Развлечений и на улице много: это веревочный парк, огромная горка, зоосад.

Филиал Московского зоопарка площадью 7,5 га открылся семь лет назад. И первыми сюда приехали медвежата Миша и Маша, работники вырастили малышей сами, ведь мама-медведица погибла от рук браконьера. Волка Клыка привезли охотники, а лису Алису принесли местные жители. Сейчас в зоосаде 250 млекопитающих и 136 птиц. Есть и редкие животные, которые занесены в Красную книгу России: пятнистый олень, северный лесной олень, сухонос, горный гусь, белощекая казарка, мандаринка, степной орел, журавль-красавка, японский журавль.

Совсем скоро северный парк живой природы станет совсем другим, тут будут пешеходные и лыжные тропы, площадки для кормления птиц и зверей, гостевые домики. В этих заповедных местах среди высоких сосен каждый взрослый почувствует себя маленьким ребенком, попавшим в счастливое детство.