Турист из РФ пытался взорвать банкомат в Таиланде, но испугался

Российского туриста Константина Долгова задержали за попытку взрыва банкомата в Таиланде.

Как сообщает Bangkok Post, инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 декабря, в городе Таиланда Хуахин. 27-летний россиянин по имени Константин Долгов пытался взорвать банкомат, однако его увидел местный житель, из-за чего россиянин испугался и скрылся с места преступления в арендованном пикапе. Заметивший его житель Таиланда рассказал об инциденте полиции.

Долгова задержали уже в Бангкоке, когда он собирался вылететь из страны в Казахстан. Отмечается, что у банкомата полицейские обнаружили оборудование для автогенной резки металла. Следователи полагают, что россиянин хотел проделать отверстие в банкомате и взорвать его, наполнив газом.