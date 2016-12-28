Делегация в составе 7 экспертов из РФ проверяет аэропорт Каира

28 декабря в международном аэропорту Каира началась проверка систем безопасности группой специалистов из России.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что возобновление рейсов из России в Египет может произойти уже в январе 2017 года. Причиной этому послужило согласие от Египта на выполнение предложенного Россией проекта по безопасности в аэропортах.

Как сообщает ТАСС, российская делегация в составе семи человек прибыла в Каир из Афин еще вечером 27 декабря.

Отмечается, что на данный момент они проводят проверку специального оборудования и мер безопасности в открывшемся осенью втором терминале международного аэропорта в Каире, который будет обслуживать российских туристов после восстановления авиасообщения между Россией и Египтом.

«Российские эксперты приступили к работе во втором терминале столичного аэропорта», — рассказал агентству источник в столице Египта.

Он уточнил, что 29 декабря специалисты могут встретиться с министром гражданской авиации Египта Шерифом Фатхи.