В 2016-м году Крым посетили 4 610 000 туристов

С начала текущего года туристический поток отдыхающих в Крыму увеличился на 24,9%, по сравнению с прошлым годом.

Представитель пресс-службы Министерства курортов и туризма региона Сергей Стрельбицкий сообщил, что в Крыму за 8,5 месяцев побывало 4 610 000 туристов.

«Больше всего туристов с начала года отдохнуло на Южном берегу Крыма – 42% от общего количества туристов, на Западном побережье Крыма – 35%, на Восточном побережье Крыма – 18%, в других регионах – 5%», – пояснил Сергей Стрельбицкий.

Он также добавил, что общая загрузка санаториев и отелей на полуострове составила 55%.