Туризм
Источник: Интерфакс
12:35, 14 Сентября 2016 Версия для печати

Россия в очередной раз проверит безопасность египетских аэропортов

Россия планирует в ближайшее время в очередной раз проверить ситуацию с авиационной безопасностью Египта.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, аэропорт Каира может стать первым среди других аэропортов Египта, который примет российских туристов при наличии нового терминала.

Министр транспорта Максим Соколов сообщил «Интерфакс», что в настоящее время российская сторона работает совместно с властями Египта над созданием новой инспекции для будущей проверки. Между тем глава ведомства затруднился назвать конкретные сроки очередной проверки.

Ранее российские специалисты изучали ситуацию с мерами безопасности в аэропортах Египта в период с 6 по 10 сентября. По результатам проверки эксперты должны будут предоставить отчет.

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