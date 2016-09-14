24 туриста пострадали в ДТП с автобусом в Барселоне

В ночь на 14 сентября автобус с туристами перевернулся на окраине Барселоны, 24 человека пострадали.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на консульство РФ в Мадриде, россиян нет среди пострадавших в ДТП в Барселоне туристов. Отмечается, что большинство туристов, находившихся в автобусе, были гражданами Германии.

Автобус перевернулся на одной из кольцевых дорог Барселоны. 24 человека пострадали, трое находятся в тяжелом состоянии.

Издание Lainformacion.com сообщает, что предварительной причиной ДТП были названы плохие погодные условия.