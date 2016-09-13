Как сэкономить в путешествии? Практические советы туристу. Опыт путешественника

Начнем с главного – подбор авиабилетов. Немногие знают, что при указании маршрута очень выгодно добавлять один лишний перелет (сегмент) в конце. От этого цена может существенно сбиться. К примеру, Москва-Париж-Москва-Екатеринбург чаще дешевле, чем Москва-Париж-Москва, а на последний перелет в Екатеринбург вы просто не идете. Последний сегмент нужно подбирать вручную, четкого алгоритма нет.

Почему сбивается цена? Вариантов несколько, но основной это – при поиске сложных маршрутов с лишними сегментами происходит сбой при расчете топливного сбора. Эти тарифы в народе еще называют «ошибочными». Так приятно, когда случаются ошибки в нашу пользу, не так ли? Только не забудьте попросить на стойке регистрации снять ваш багаж в нужном городе, а то улетит чемодан в Екатеринбург или еще куда-нибудь.

Другой выгодный вариант – рейсы со стыковками. Например, Kupibilet предлагает их как самый дешевый. Благодаря таким layover (стыковка до 24 часов) или stopover (стыковка больше 24 часов) можно посмотреть несколько стран или городов за одну поездку.

К примеру, самый дешевый билет на Шри-Ланку – на рейс с пересадкой на Мальдивах от 12 часов до 48 часов, отличная возможность отдохнуть между длинными перелетами и искупаться в лазурном океане. Заодно сравнить, где чище песок и лучше сервис, ведь в следующий раз можете остаться и подольше. И не забывайте проверять визовые требования страны на пересадке.

Пляж Диквелла. Шри-Ланка

Рыбаки взбираются на столбы несколько раз в день. 2 часа они ловят рыбу на двухметровой высоте. Каждый шест является собственностью рыбака. Раньше это было промыслом, но в наше время это чаще аттракцион для туристов, а на берегу стоит вымогатель денег за фото.

Пляжи Шри-Ланки, конечно, прекрасны, но лучше на них долго не задерживаться, а отправиться в путешествие по этой удивительной стране. Не думайте, что это дорого, билет на поезд (1-ый класс) по маршруту Нувара-Элия-Элла стоит около 500 рублей. К слову, лучше сесть в поезде с правой стороны – из окна откроются самые восхитительные виды на чайные плантации (входят в ТОП 10 лучших видов мира).

Вид из поезда по маршруту Нувара-Элия в Элла. Шри-Ланка

У каждой страны есть пиковый сезон, а значит, цены вырастают в два-три раза, и море становится грязным от обилия туристов. Если же приехать в Турцию не в августе, а в сентябре-октябре в бархатный сезон, море все еще будет теплым, чистым, закаты такие же восхитительные, и цены на отели гораздо ниже.

Есть немало стран, неизбалованных туристами, например, Камбоджа, Албания, Сербия, Абхазия с абсолютно таким же климатом и морем.

А еще следует заглядывать вглубь страны – люди там очень радушные, у них всегда можно переночевать и хорошо пообедать местной кухней.

Радушные люди Шри-Ланки

Где лучше жить?

Итак, билеты в кармане, но волнует другой вопрос. Как сэкономить на проживании? Если «звездность» отеля для вас не имеет большого значения, то можно посмотреть хостелы. Чаще всего они находятся в самом центре города, а постояльцы всегда могут поделиться с вами маршрутом или составить компанию в путешествии.

Жилье в пригородах можно искать прямо на месте. К примеру, в северной части Италии находится национальный парк Чинкве-Терре, в него входят пять рыбацких городков, цены на жилье в них гораздо выше, но если проехать на машине 20 км вглубь, то можно существенно сбить цену на проживание. Небольшие семейные гостиницы держат в основном пожилые итальянцы, атмосфера в них домашняя и уютная.

Дом итальянцев в национальном парке Чинкве-Терре

Бесплатное или очень недорогое проживание – каучсерфинг

Также в каждой стране есть сайты каучсерфинга. Можно оставить заявку на бесплатное проживание (или за небольшое вознаграждение), и обязательно кто-то откликнется. Это отличная возможность узнать страну не с туристической стороны, а от «местных». К тому же это абсолютно безопасно, на сайтах есть рейтинг и проверенные отзывы о каждом каучсерфере.

Но самое интересное, что практически в каждой стране есть сайты для волонтеров. Можно пожить в традиционном доме и не потратить ни копейки, только помочь по хозяйству.

Италия. Городок Сан-Джиминьяно

Еще немного полезной информации

Для путешествий по странам Европы можно недорого арендовать машину, расстояния между городами небольшие и есть возможность заглянуть вглубь страны, например, в Италии самое вкусное мороженое находится в городе Сан-Джиминьяно, с живописными окрестностями и множеством виноградников, но до него без машины не добраться.

Италия. Виноградники около города Сан-Джиминьяно

Обязательно побывайте на дегустации вина. Хозяева виноградников предлагают самую настоящую брускету, а также вина по ценам гораздо ниже, чем в любых магазинах страны.

Для экономии средств в путешествии, можно воспользоваться общественным транспортом, чаще выгоднее купить проездной на целый месяц, чем каждый раз платить на входе в автобус или поезд. Также во многих странах существуют так называемый free walking tour, это бесплатный тур по интересным местам города с начинающими экскурсоводами.

Но чтобы при самостоятельной прогулке не потеряться в городе или не отступить от спланированного маршрута, лучше скачать офлайн карты на смартфон. Удачного вам путешествия и приключений без лишних затрат!