Туризм
Источник: Газета.Ru
16:00, 13 Сентября 2016 Версия для печати

Эрмитаж замкнул тройку в рейтинге лучших музеев мира

Государственный Эрмитаж попал в тройку лучших музеев мира.

В момент определения лауреатов Travelers' Choice в категории «Музеи» туристический сервис TripAdvisor учитывал количество и качество отзывов, а также рейтинг музеев в разных странах на протяжении года, сообщает «Газета.ru».

В 2016 году Эрмитаж повторил успех 2014 года, став лучшим музеем России и Европы, а также замкнул тройку лидеров.

Первую строчку в рейтинге занял Музей Метрополитен (США), на второй расположился Художественный институт Чикаго (США). На четвёртом месте закрепился Музей д'Орсе (Франция), следом — Национальный музей антропологии (Мексика). Шестое место занял Национальный музей и мемориал 9/11 (США), затем Национальный музей Прадо (Испания) и Британский музей (Великобритания). Замыкают топ-10 Музей Акрополя (Греция) и Музей корабля «Васа» (Швеция).

Десятью лучшими музеями России, по версии рейтинга, помимо Эрмитажа стали Третьяковская галерея и музей-заповедник Царицыно, музей-заповедник «Коломенское» и Оружейная палата в Москве, музей-заповедник Петергоф, Гранд Макет Россия, Музей Фаберже и Русский музей (Санкт-Петербург) и подводная лодка-музей Б-413 в Калининграде.

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