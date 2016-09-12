Туризм
Источник: ТАСС
17:28, 12 Сентября 2016 Версия для печати

Туристам из РФ в Турции советуют быть начеку из-за теракта

Туристов из России, отдыхающие в Турции, просят не покидать курортные зоны из-за теракта на востоке страны.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в городе Ван на востоке Турции произошел теракт. По последним данным, пострадали 50 человек.

Как передает ТАСС, Ростуризм рекомендует российским туристам, которые сейчас отдыхают в Турции, по возможности не покидать охраняемые курортные зоны и проявлять осторожность в связи с терактом в городе Ван. В ведомстве высказали слова соболезнования турецким властям в связи с терактом.

В Ростуризме также отметили, что информации о том, что в результате теракта пострадал кто-то из граждан РФ, нет.

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