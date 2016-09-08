Когда для россиян откроется Египет?

В ходе проверок, которые проводят в Египте эксперты перед открытием страны для туристов из РФ, разбирался Sobesednik.ru.

Российские авиаэксперты в очередной раз проверяют безопасность египетских аэропортов. Египетские СМИ намекают, что уже в октябре Россия возобновит полеты в Египет.

В эти дни специалисты Министерства транспорта РФ проверяют безопасность египетских аэропортов. Каких именно, в пресс-службе ведомства уточнять отказались, сказав лишь, что «комиссия в составе 6 специалистов вернется 10 сентября» и «по результатам проверки будет подготовлен детальный отчет».

Напомним, как писал Sobesednik.ru, ранее министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал, что сначала для российских рейсов будет открыт только аэропорт Каира — там открывается новый терминал, который будет в том числе обслуживать российские рейсы. Перед тем, как РФ признает этот аэропорт безопасным, российские специалисты должны провести аудит и сформировать заключение.

Также Соколов отмечал, что визит российских авиаспециалистов в Египет в начале сентября для проверки аэропортов точно не будет заключительным. Между тем, как пишут немецкие СМИ, авиакомпания Sun Express планирует начать летать в Египет уже с конца сентября, а чартерный перевозчик Germania приступит к выполнению еженедельных рейсов из Мюнхена и Дюссельдорфа, начиная с 7 ноября.

Эксперты из немецкого турбизнеса спрос на туры в Египет оценивают положительно. Зимой 2016–2017 из немецких городов на египетские курорты будет выполняться 101 рейс в неделю. При устойчивом спросе Германия может превзойти рекорд 2010 года, когда еженедельно выполнялось 113 рейсов, сообщают местные СМИ.

Что касается России, то ситуация пока остается непонятной. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) в своих высказываниях очень аккуратны:

Вице-президент АТОР, руководитель комитета по транспорту Дмитрий Горин Фото: АТОР

— Многие спрашивают, когда же наконец откроется Египет, — говорит вице-президент АТОР, руководитель комитета по транспорту Дмитрий Горин. — О возобновлении авиасообщения в полном объеме с Египтом, куда летали наши авиакомпании, можно будет говорить только тогда, когда мы будем абсолютно уверены, что все мероприятия в соответствии с международными требованиями и заключениями наших аудиторов будут выполнены египетской стороной. Отрадно, что египетская сторона делает все возможное, чтобы устранить существующие проблемы.

Когда откроется Египет — это вопрос скорее египетской стороне, — подчеркивает Горин. — С российской стороны все вопросы четко сформулированы. Это контроль не только за аэропортами, но и за всей инфраструктурой, связанной с обеспечением авиаперевозок, вплоть до гостиниц.

Пока комиссия Минтранса России будет думать, когда запустить чартерные рейсы в страну пирамид, управление по развитию туризма Египта планирует в конце сентября — начале октября начать в России рекламную кампанию стоимостью в 4 млн долларов. Как пишут египетские СМИ, экс-глава Федерации туристических палат и член совета директоров египетской управляющей компании аэропортов Ильхами аз-Заят выразил надежду, что радостное «открытие» страны для россиян все же случится уже в октябре. По мнению прессы, высокопоставленному чиновнику известны какие-то детали проверки российских авиаэкспертов.