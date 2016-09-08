Как свести риск от поездки в Турцию к минимуму?

Турция снова открыта для наших отдыхающих, но там бывает «горячо». Как свести риск к минимуму, выяснил Sobesednik.ru.

Чартерные полеты в Турцию снова разрешены. Лететь или подождать? И если лететь, то что учесть, чтобы отдых не был испорчен?

Ловите скидки!

– Открытие любого нового направления всегда сопровождается сбросом цен и хорошими скидками, чтобы вернуть турпоток, – говорит директор Клуба защиты прав туриста Дмитрий Давыденко. – После запуска чартеров в Турцию ожидаются туры с дисконтом до 30%. Искать выгодные предложения советую у крупных туроператоров. У них, как правило, свой авиапарк, отельная база, хорошая финансовая устойчивость, поэтому при лояльной цене вероятность неприятных сюрпризов в отпуске сведена к минимуму.

Примите меры

– Естественно, у многих есть опасения по поводу повторения эксцессов – взрывов, терактов, военных действий. Успокою: в туристической зоне такие опасности минимальны, так как эти территории и отели охраняются особенно тщательно. Каждому туристу в поездке выдают памятку с телефонами туроператора, консульства, спецслужб, страховой компании. Не теряйте эту бумажку и в случае чего обратитесь по указанным номерам, – советует Давыденко.

Подстрахуйтесь

– Страховка с покрытием на 2 млн рублей сейчас обычно входит в любой турпакет. Но обязательно изучите условия страховки. Увы, многие из них грешат большим количеством исключений – можно остаться ни с чем, если в крови туриста будет обнаружена даже небольшая доза алкоголя или обострились хронические заболевания. Если предложенная вам страховка минимальна или содержит слишком много исключений, откажитесь от нее и купите другую самостоятельно. Деньги это небольшие, в среднем 1 доллар в день на человека, но отличия существенные. Хорошие страховки включают не только помощь самому туристу, но и оплату приезда и проживания родственников в случае необходимости, отправку детей домой, юридическую помощь.