Самые частые болезни в отпуске

Sobesednik.ru напоминает о наиболее частых болезненных напастях, подстерегающих на отдыхе.

Схватиться в отпуске за живот – дело нехитрое, со многими случается. Это не всегда опасно, но точно неприятно. Вот самые частые причины и советы, которые, несмотря на их очевидность, туристы часто забывают.

Диарея путешественника

Самая частая проблема со здоровьем, возникающая у путешественников, – это диарея. А самая распространенная отпускная болезнь – это диарея путешественников. Запутались? На самом деле все довольно просто. Диарея в отпуске может быть вызвана массой самых разных причин – в том числе и не имеющих отношения к болезням. Иногда это просто реакция на внезапное обилие свежих плодов: кишечник не ожидал такого количества клетчатки и не справился с работой. Причиной, из-за которой отпуск начался с диареи, может быть и новая, еще незнакомая флора – для местных она привычна, они и не страдают. Или реальная кишечная инфекция, которая может протекать и без особых симптомов, кроме легкой диареи. Как правило, если нет признаков явной болезни, люди не идут к врачу и предпочитают отлежаться (вернее, отсидеться). Такие случаи и называют диареей путешественников. Обычно она возникает в первые дни поездки – чаще в страны с принципиально другим климатом (не только в Азию или Африку, но и в Южную Европу, например, в Израиль, Австралию и т.д. – стран, где такого риска нет совсем, не существует). если человек в принципе здоров, диарея не представляет опасности. Но пожилым и ослабленным людям, а также детям во всех случаях, когда диарея сильная, затягивается или общее самочувствие плохое, нужно все-таки показаться врачу.

Самая распространенная отпускная болезнь – это диарея путешественников Фото: Global Look Press

Рука-нога-рот

Выражение «рука-нога-рот» практически незнакомо россиянам, однако его прекрасно знают на Западе: эту болезнь вызывает один из энтеровирусов – обычно вирус Коксаки А16, и болеют ею по всему миру. Такое название появилось из-за характерных признаков, по которым болезнь легко опознать: кроме обычных для вирусных инфекций недомогания и температуры, на теле появляется мелкая красная сыпь одновременно на ладонях, стопах и во рту. Весной и летом энтеровирусами заражаются чаще – особенно на курортах.

«Рука-нога-рот» считается детской болезнью, потому что ее легко подцепить и многие успевают переболеть этим в детстве, после чего на инфекцию возникает стойкий иммунитет. Но болеют и взрослые, у которых высыпания обычно сильно зудят. Болезнь очень заразная, и, обнаружив у себя или у своего ребенка нечто такое, придется устроить карантин до выздоровления. Лечения специального нет, болезнь проходит сама в положенные сроки – в среднем за 7–9 дней.

Кишечный грипп

Эта болезнь – курортная классика и главная причина массовых вспышек отравлений в крупных отелях. Достаточно одному отдыхающему, перенесшему накануне эту инфекцию или болеющему бессимптомно, искупаться в общем бассейне, чтобы другие «подхватили». Кишечный грипп никакого отношения к гриппу не имеет – это ротавирус. Название возникло из-за некоторого сходства этой кишечной инфекции с ОРВИ: кроме сильнейшей диареи и рвоты, могут возникать и условно простудные симптомы – повышение температуры, покраснение горла и легкий насморк. С гриппом ротавирус «роднит» и то, что он очень зара­зен, поэтому главная рекомендация (кроме классической на случай диареи – постоянного восполнения жидкости) – временная изоляция и тщательная гигиена. Но даже в этом случае ротавирусом обычно болеют целыми семьями – один за другим. Жаль, но на курортах кто-нибудь из них обычно успевает поделиться инфекцией с окружающими.

Не пейте сырую воду Фото: Global Look Press

Японская болезнь

Эту болезнь впервые обнаружили у японских рабочих, которые ели сырые морепродукты, – отсюда и название. Реакция на такую еду проявлялась как пищевое отравление – диареей, болями в животе и другими симптомами гастроэнтерита. Вызывает японскую болезнь бактерия Vibrio parahaemolyticus, живущая в морской воде, высокое содержание соли ей совершенно не мешает. В тех странах, где едят много морепродуктов – и отнюдь не только в Японии, – этот вид отравлений встречается очень часто. О нем стоит знать и тем, кто решает провести отпуск в морском круизе: Vibrio parahaemolyticus нередко вызывает среди пассажиров лайнеров «эпидемию» диареи. К счастью, для жизни это неопасно, если не допускать обез­воживания.

Как не подцепить ненужное в отпуске

Все рекомендации насчет профилактики отпускных отравлений предельно просты. При этом они почему-то начисто выветриваются из головы отдыхающего, как только тот приступает к отдыху. Они, конечно, не дают 100-процентной гарантии, что ничего «кишечного» с внимательным человеком в отпуске не случится, но реально позволяют свести риск к минимуму. Так что вспомним, что повторение – мать учения, и еще раз пройдемся по основным моментам.

Не пейте сырую воду. Вам, конечно, и в голову не придет сделать это где-нибудь в Азии – незачем, учитывая доступность бутилированной воды. Но вспомните эту рекомендацию, когда будете заказывать в ресторане прохладительные напитки. Холодными они будут скорее всего за счет льда, а он – та самая сырая вода, только в замороженном виде. Увы, от инфекций замораживание не предохраняет.

Мойте руки постоянно. Вы, конечно, моете и без напоминаний – после туалета, перед едой и пр. Но делайте это еще чаще. И нелишне «контрольно» протирать их санитайзером, например перед едой. Тут лучше перестраховаться.

Не ешьте грязные фрукты. Грязные – это значит не вымытые лично вами. Разрезанный на рынке арбуз или дыня автоматически попадают в эту категорию. И абрикос, даже если вы сняли с него кожуру и собираетесь съесть. И виноград в пакетике, куда вы плеснули воды из бутылки и почему-то решили, что он от этого стал чистым. Мытье овощей и фруктов – это когда водопроводная вода (в странах, где она питьевая) и ее много. Кстати, ягоды тоже нужно мыть – представьте себе, даже самые нежные.

Купаясь, не пейте. В буквальном смысле: купайтесь так, чтобы не пришлось отплевываться. Поверьте, это возможно, хотя выглядеть вы будете не так эффектно. Зато не придется провести часть отпуска на суше по независящим от ваших желаний причинам. Что морская вода чиста и безопасна, большой миф: море, конечно, старается, но не справляется с большим количеством купальщиков, включая птиц и животных, а также с любителями мыть в нем посуду, стирать белье и сливать разного рода отходы, включая те самые, о которых за столом не упоминают.