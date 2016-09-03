Туризм
Источник: Hurriyet
10:00, 03 Сентября 2016 Версия для печати

309 туристов с чартера из РФ власти Антальи встретили цветами

Пассажиров первого чартерного рейса из России в Турцию в аэропорту Антальи встретили цветами.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что туры в Турцию подешевели для россиян на 30%.

В аэропорту Антальи пассажиров первого за девять месяцев чартерного рейса из России встретили цветами. Как сообщает газета Hurriyet, 309 туристов рейса из России встретили власти провинции Анталья во главе с губернатором.

«Российские туристы соскучились по Турции, а мы соскучились по ним. Возобновление чартерного сообщения позволит нам снова быть вместе», – заявил вице-губернатор Халиль Сердар Джехероглу. При этом он добавил, что россиянам не стоит беспокоиться о своей безопасности, так как она будет обеспечена на высоком уровне. Источник сообщает, что после встречи туристов развезли по гостиницам.

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После "открытия" для России туры в Турцию подешевели на 30%
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