309 туристов с чартера из РФ власти Антальи встретили цветами

Пассажиров первого чартерного рейса из России в Турцию в аэропорту Антальи встретили цветами.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что туры в Турцию подешевели для россиян на 30%.

В аэропорту Антальи пассажиров первого за девять месяцев чартерного рейса из России встретили цветами. Как сообщает газета Hurriyet, 309 туристов рейса из России встретили власти провинции Анталья во главе с губернатором.

«Российские туристы соскучились по Турции, а мы соскучились по ним. Возобновление чартерного сообщения позволит нам снова быть вместе», – заявил вице-губернатор Халиль Сердар Джехероглу. При этом он добавил, что россиянам не стоит беспокоиться о своей безопасности, так как она будет обеспечена на высоком уровне. Источник сообщает, что после встречи туристов развезли по гостиницам.